Le taux de diplomation est en hausse au Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup

Les nouvelles sont bonnes en cette fin d’année 2024 pour le Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup. Son rapport annuel 2023-2024 révèle que le taux de diplomation après 7 ans a atteint 82,5 %, un écart positif de 3,2 % par rapport au réseau public provincial (79,3%).

Pour la directrice générale adjointe du CSS, responsable des services éducatifs aux jeunes, Caroline Dufour, la somme du travail des équipes-écoles du territoire et des différents intervenants permet d’atteindre ce résultat. «Les jeunes sont suivis par des conseillers en orientation. Leurs préalables sont surveillés afin qu’ils obtiennent leur diplôme à la fin de leurs parcours», explique Mme Dufour.

Une agente de relance communique avec chacun des élèves qui quittent le secondaire avant la fin de leur parcours, afin de trouver des voies alternatives pour les raccrocher. Parfois, ils sont dirigés vers le centre d’éducation des adultes ou encore vers une formation professionnelle. Certaines écoles signent des ententes de trois avec afin d’obtenir les services de psychoéducateurs qui offrent des suivis personnalisés aux élèves.

«Ceux qui quittent ont souvent des problèmes personnels, sociaux ou psychosociaux. Ça permet de valider les interventions qui sont mises en place, le code de vie et les façons de faire», ajoute Caroline Dufour.

Le directeur général du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup, Antoine Déry, fait le lien entre la hausse graduelle du taux de diplomation et le fait que tous les postes disponibles sont comblés par du personnel qualifié.

«Nous avons de bons programmes éducatifs pour accompagner nos enfants, on arrive à conserver toutes nos catégories de personnel […] Nous avons un milieu sain, de bonnes équipes-écoles. C’est agréable d’entrer dans nos écoles», renchérit-il.

D’après le rapport annuel du CSS de Kamouraska-Rivière-du-Loup 2023-2024, le taux de sortie sans diplôme ni qualification est de 9,7 %, en baisse de 1,4 % par rapport à l’année précédente. L’organisme a également été en mesure d’ouvrir le service de maternelle 4 ans dans l’ensemble de ses établissements, ce qui faisait partie des cibles ministérielles.

Au cours de la dernière année, un montant de 40,4 M$ a été investi pour la construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup, l’aménagement d’un nouveau gymnase à Mont-Carmel et la mise en place de classes extérieures dans différentes écoles primaires du CSS. Les prochaines demandes pour améliorer les infrastructures sportives concerneront l’école primaire de Saint-Épiphane, et l’école primaire Monseigneur-Boucher, où le CSS projette la construction de nouveaux gymnases.

En 2023-2024, 333 élèves ont obtenu un diplôme du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir et 49 personnes ont atteint leurs objectifs au Centre d’éducation des adultes. «Grâce à la collaboration et à l’engagement de nos équipes, on arrive à des résultats. La réussite scolaire, c’est vraiment l’affaire de tous», conclut la directrice générale adjointe du CSS, Geneviève Soucy.