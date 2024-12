La générosité d’un barbier viking

Ce sont souvent les plus petits gestes, ceux que ne coutent pas d’argent, mais surtout du temps, qui sont les plus appréciés et qui ont le plus d’impact. C’est d’autant plus vrai en cette période des Fêtes où le sapin n’est pas aussi garni d’une maisonnée à une autre.

C’est avec cette philosophie en tête que le propriétaire du «Le barbare viking – Barbershop» de Rivière-du-Loup a souhaité faire une petite différence. Dans son salon de la rue Lafontaine, celui que ses proches surnomment Bob consacrera une journée de son temps, le 23 décembre prochain, aux soins de personnes dans le besoin. Il leur offrira gratuitement une coupe de cheveux à l’approche du Réveillon.

L’initiative a été expliquée et détaillée dans une courte vidéo publiée sur la page Facebook de la jeune entreprise, le 12 décembre. En quelques heures seulement, la publication a été partagée une centaine de fois. Les visionnements (plus de 20 000 à ce jour) et les messages d’encouragement se sont multipliés.

«C’est allé très vite, mais il fallait aussi que je m’y attende. Il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés. Tout coute cher et ça joue sur le moral, ça amène du stress», partage celui qui compte sur l’aide de sa conjointe et complice Sabrina, elle-même propriétaire de l’entreprise Freya Tattoo. «Ça montre aussi que les gens sont à la recherche de positif, de belles nouvelles, de bonnes actions...»

C’est la deuxième année que Bob, de son vrai nom Bobby Ouellette, décide de mettre de l’avant cette initiative bien spéciale. L’an dernier, moins d’un an après l’ouverture de son salon de barbier, son projet avait fait moins de bruit, mais il avait néanmoins eu un impact important. À un point tel que l’entrepreneur n’a jamais hésité à renouveler l’expérience en 2024.

«On voit que ça fait du bien, que ça fait chaud au cœur […] Avec tout ce qui se passe en ce moment [au niveau de l’inflation], les gens sont très reconnaissants. Ça me fait aussi plaisir de donner à la communauté», souligne-t-il.

Il rappelle que les coupes de cheveux ne sont pas toujours une priorité quand les finances sont difficiles. Or, ce petit service aura l’effet d’un baume sur la confiance et l’estime de plusieurs personnes, il en est convaincu.

Cette année, Bob estime d’ailleurs qu’une vingtaine de personnes, petits et grands – parfois même des duos pères et fils – passeront sur sa chaise de barbier. Les places, limitées, sont déjà toutes comblées, confie-t-il. Tout le processus s’est déroulé de façon anonyme. Après tout, les identités et histoires de chacun ne sont pas importantes.

«Quand ils viennent s’asseoir ici, c’est sans jugement», explique-t-il. «On garde le sourire, on met de la bonne musique, les chansons qu’ils préfèrent. On essaie d’amener un peu de positif dans leur journée.»

Pour ajouter à la fête, les enfants qui viendront leur rendre visite ne repartiront non plus les mains vides. «On va faire des sacs cadeaux. Il va y avoir des surprises, des petites choses à grignoter. On va essayer de gâter les enfants qui vont venir», précise Sabrina.

Comme une bonne action vient rarement seule, le couple a aussi amassé des dons pour la Maison de la famille du Grand-Portage tout au long de l’année. Il a récemment remis un chèque de plus de 600 $ à l'organisme louperivois. «Nos clients sont très généreux. C’est un travail d’équipe. Nous les remercions pour leur générosité», a indiqué le duo.

Bob et Sabrina souhaitent faire une «petite différence» au sein de leur communauté. Ils se réjouissent d’ailleurs de constater que de plus en plus de petites entreprises posent des gestes concrets et positifs afin de rendre service aux personnes dans le besoin. Les initiatives de la Brulerie Ange et Démons, par exemple, en sont de bons exemples à Rivière-du-Loup.

«Parfois, on a juste besoin de voir ce qui se fait ailleurs pour être inspiré à notre tour», estiment-ils.

Donner au suivant, ça n’a pas besoin d’être compliqué. En voilà bien la preuve.