Incendie suspect dans un bâtiment désaffecté à Rivière-Bleue

Un important incendie s’est déclaré tôt le 15 décembre dans une usine de sciage désaffectée, sur la rue de la Frontière Ouest (route 289), à Rivière-Bleue. À l’arrivée des premiers intervenants sur les lieux, vers 5 h du matin, l’embrasement du bâtiment était généralisé.

«Nous avons protégé les autres bâtiments et limité la propagation de l’incendie. Nous avons aussi isolé des piles de bois qui se trouvaient en arrière pour éviter qu’elles ne prennent feu», explique le directeur du Service incendie de Rivière-Bleue, Gino Fortin.

Cet ancien moulin à bois était fermé. Il n’était pas alimenté en électricité. Une enquête a été ouverte et la scène a été transférée à la Sûreté du Québec. «Certains éléments laissent croire qu’il pourrait s’agir d’un incendie suspect. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes et les circonstances de l’incendie», explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Elizabeth Marquis.

Les pompiers ont réussi à prendre le contrôle des flammes vers 8 h ce matin. Personne n’a été blessé. Une vingtaine de sapeurs de Rivière-Bleue et de Pohénégamook ont participé à cette intervention.