Rétrospective 2024 : avril

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Usine de traitement des eaux usées de Saint-Mathieu-de-Rioux : mésentente entre la MRC et la Municipalité

La réunion mensuelle du conseil de la Municipalité régionale de comté des Basques du 20 mars a mis en lumière une mésentente entre la MRC et la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Rioux concernant l’usine de traitement des eaux usées. Le maire, Roger Martin, a révélé qu’une problématique majeure touche directement le lac. Il déplore un manque de collaboration de la MRC dans le dossier.

Saisie de dizaines d’objets présumément volés à Cacouna

Plusieurs policiers de la Sûreté du Québec ont mené des perquisitions et fait de multiples allers-retours entre une résidence de la route 291 à Cacouna et leur véhicule, en transportant des dizaines d’objets hétéroclites, présumément volés, vers 9 h du matin le 5 avril.

Chaîne de vie met en garde contre le consentement présumé

Favoriser le don d'organes et de tissus. Si l'objectif du projet de loi 194 est louable, le chemin pour y arriver est parsemé d’embuches et de pièges. C'est ce qu'étudie actuellement la Commission de la santé et des services sociaux du Québec, notamment quant à l’instauration de la présomption du consentement. Une «fausse bonne idée», prévient Chaîne de vie.

Maude Cyr-Deschênes remporte La Voix

L’autrice-compositrice Maude Cyr-Deschênes, qui a des racines à Témiscouata-sur-le-Lac, a été déclarée gagnante de la grande finale de La Voix, le 7 avril.

Hockey dans la rue : une plainte devient virale à Rivière-du-Loup

Une plainte portée à la Ville de Rivière-du-Loup contre des enfants qui jouent au hockey dans la rue, contrevenant ainsi à deux règlements dont celui sur le bon ordre et la paix, est devenue virale en début de semaine au Québec. Le dossier est discuté aux quatre coins de la province et a fait réagir des centaines d’internautes.

Ruée vers l’éclipse solaire au Témiscouata

Des centaines de curieux ont rivé leurs yeux vers le ciel ce 8 avril au Témiscouata afin d’admirer l’éclipse solaire totale. Le phénomène naturel a été visible à 98 % à son point culminant vers 15 h 30. Un rêve devenu réalité pour l’astronome d’Aster à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Marc-André Paradis.

Revaloriser les cimetières de Rivière-du-Loup

Monuments endommagés, clôtures rouillées, arbres morts et végétations abondantes ... les cimetières de Rivière-du-Loup ont été laissés pour compte au cours des dernières années, mais cette époque est maintenant révolue. Un comité de bénévoles, dynamiques et ambitieux, a l’objectif de renverser la situation et même d’y concrétiser de nouveaux projets.

«C’est du gros niaisage», lance Josée Ouellet

Deux ans après avoir obtenu l’autorisation d’ouvrir 21 nouvelles places en service de garde par le ministère de la Famille, la communauté de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup est toujours en attente du début de la construction de la nouvelle installation permanente. Le CPE des Cantons n'a pas obtenu le financement du gouvernement.

Deux conseillers de Témiscouata-sur-le-Lac exclus des rencontres de travail

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac et quatre conseillers ont annoncé l’exclusion des élus Ginette Bégin et Étienne Deschênes de leurs rencontres plénières ce 15 avril. Ils ont déploré le climat de travail devenu toxique autant pour l’administration municipale que pour eux en raison de suspicion, de confrontation et d’intimidation.

Sauvée à 38 mètres du sol

Au terme d'une spectaculaire et délicate intervention d’hommes-araignées, une personne d'âge mineure coincée au sommet d'un pylône électrique à 38 mètres du sol, soit 125 pieds, a pu regagner saine et sauve la terre ferme dimanche soir à Saint-Pascal, dans la MRC de Kamouraska. Une opération lors de laquelle le Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup a joué un rôle cruciale.

Les travaux du magasin Canac sont lancés

La machinerie s’active depuis déjà quelques jours sur le terrain de la rue Léo-Bourgoin, mais le chantier de construction du nouveau magasin Canac de Rivière-du-Loup a officiellement été lancé ce mardi 23 avril avec la tenue de la première pelletée de terre. L’ouverture de la succursale est prévue pour la fin de l’automne prochain.

Démissions à Saint-Paul-de-la-Croix : «Je n’ai rien fait de mal» -Jean-Yves Castonguay

Dans sa lettre de démission et son entrevue accordée à Info Dimanche le 22 avril, l’ancien maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Jérôme Dancause, soutient qu’un «nouvel élu» est à l’origine de son départ. Le conseiller visé, Jean-Yves Castonguay, soutient qu’il n’a rien fait de mal. Il estime avoir fait ce que les citoyens attendaient de lui.

Bertin Denis n’entend pas solliciter un 5e mandat

La carrière politique du préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, pourrait bien se terminer dans un peu plus d’un an et demi. L’homme politique, qui a été élu à la préfecture une première fois en 2009, considère ne pas solliciter un cinquième mandat aux élections de 2025, a-t-il confirmé à Info Dimanche.

La créativité et l’ingéniosité au cœur des apprentissages

Un mur noir orné de dizaines de dessins d’élèves de l’école L’Oiseau-Chanteur de Saint-Mathieu-de-Rioux accueille les visiteurs au tout nouveau Lab créatif. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2023, une trentaine d’élèves participent à ce projet pédagogique en multipliant les projets robotiques, technologiques et artistiques.

Le rêve américain de Mathieu Fréchette

Prendre le chemin des États-Unis pour poursuivre son cheminement scolaire et sportif est une avenue explorée par de plus en plus d’étudiants québécois. Mathieu Fréchette, de Rivière-du-Loup, fait partie de ceux qui y songent depuis un bon moment déjà et qui réaliseront leur rêve l’automne prochain.

Le statu quo ne doit pas être une option, selon Denis Marcoux

Le maire de Saint-Simon-de-Rimouski, Denis Marcoux, croit que l’avenir de la MRC des Basques passe par une restructuration importante de l’organisation territoriale municipale. Une mise à jour majeure qui nécessite une réflexion approfondie sur de potentiels regroupements municipaux et le partage de services. «Le statu quo, c’est zéro», estime-t-il.

