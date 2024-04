Ruée vers l’éclipse solaire au Témiscouata

Des centaines de curieux ont rivé leurs yeux vers le ciel ce 8 avril au Témiscouata afin d’admirer l’éclipse solaire totale. Le phénomène naturel a été visible à 98 % à son point culminant vers 15 h 30. Un rêve devenu réalité pour l’astronome d’Aster à Saint-Louis-du-Ha! Ha!, Marc-André Paradis.

La veille du phénomène, la nuit a été courte pour le scientifique qui était impatient d’assister à sa toute première éclipse solaire totale. La dernière observée au Québec remonte à 1 972.

Aster se préparait depuis février pour observer la lune passer devant le soleil à deux endroits sur le territoire du Témiscouata, soit à Saint-Louis-du-Ha! Ha! au centre des loisirs et à Témiscouata-sur-le-Lac (secteur Cabano) à l’école secondaire.

M. Paradis évalue qu’à partir du début de l’éclipse à 14 h 20, jusqu’à peu après 15 h 30, 250 personnes se trouvaient à Saint-Louis-du-Ha! Ha!. Considérant un va-et-vient constant, il estime que 500 curieux ont observé le phénomène à cet endroit. D’après lui, encore plus de personnes en ont profité à Témiscouata-sur-le-Lac en raison de la proximité de Dégelis et du nombre plus élevé de stationnements.

Dès 13 h, l’astronome était au centre des loisirs afin de distribuer les derniers filtres qui permettent de regarder l’éclipse et d' informer la population sur le phénomène. Tout l’après-midi, il n’a pas arrêté de parler. «C’est un peu une frénésie parce que dès que quelqu’un pose une question, tout le monde se dégêne», se réjouit-il.

Pour l’occasion, plusieurs familles étaient présentes, de jeunes adultes et des personnes âgées aussi. Vers le point culminant de l’éclipse, le ciel s’est légèrement assombri, le temps était plus frisquet, les gens regardaient davantage vers le ciel.

Ils ont aussi pu utiliser un télescope d’Aster, en plus d’écouter les explications de M. Paradis. «C’est une journée de fête, C’est le Noël des astronomes aujourd’hui», a-t-il lancé.

Plusieurs ont partagé son excitation. Nombreux parents ont vu l’éclipse comme une opportunité de faire découvrir un phénomène naturel à leurs enfants, puis de montrer que la science peut être plaisante et rassembleuse.

Des personnes plus âgées ont mentionné leur joie de participer à cet évènement qu’ils ne reverront jamais. Le phénomène s’est terminé vers 16 h 40.

Rappelons que les écoles du Témiscouata ont été fermées en raison de l’éclipse solaire. «Les enfants sont à l’école buissonnière aujourd’hui. On fait de l’enseignement pareil, on vulgarise la science avec eux et les parents. Je ne peux pas demander mieux, c’est le bonheur pour moi», a conclu Marc-André Paradis.