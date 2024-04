La créativité et l’ingéniosité au cœur des apprentissages

Un mur noir orné de dizaines de dessins d’élèves de l’école L’Oiseau-Chanteur de Saint-Mathieu-de-Rioux accueille les visiteurs au tout nouveau Lab créatif. Depuis la rentrée scolaire de septembre 2023, une trentaine d’élèves participent à ce projet pédagogique en multipliant les projets robotiques, technologiques et artistiques.

Sur une table, deux robots construits par des élèves de 5e et de 6e année s’affrontent dans un combat. Les jeunes ont eux-mêmes conçu et programmé leurs machines, sous la supervision des enseignantes Marie-Pier Gauthier et Mélissa Couillard.

Lors de la présentation du Lab créatif aux médias, le 18 avril, les caméras sont tournées vers Louis Levesque et Ethan Pelletier, qui expliquent les différentes pièces à relier entre elles pour faire fonctionner leur robot. À l’arrière de la classe, les enseignantes affichent un large sourire et des pouces en l’air en direction des deux jeunes, pour les encourager dans leur présentation orale. Un portrait tout simple qui en dit long sur l’ambiance du Lab créatif.

Les deux enseignantes constatent que les élèves sont plus persévérants et qu’ils conservent leur intérêt pour l’école. Au cours des derniers mois, ils ont confectionné des chouchous, des bracelets, des cartes de Noël, programmé une murale interactive, un robot parlant et créé une télécommande de jeu vidéo. La liste s’allonge au fil des jours qui passent.

La directrice de l’école, Jaimie Plourde, explique que le Lab créatif est né de la passion de deux enseignantes qui veulent faire vivre un projet différent à leurs élèves afin qu’ils s’épanouissent individuellement et collectivement.

«Elles créent des situations d’apprentissage par la prise de risques pédagogiques. C’est un lâcher prise sur les pratiques traditionnelles pour voir l’enseignement autrement. Elles placent les élèves au cœur de leurs apprentissages», explique Mme Plourde.

Le Lab créatif stimule la créativité des enfants et favorise la collaboration par la réalisation de projets concrets. Ils prennent des décisions, explorent et expérimentent différentes avenues pour résoudre les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ce faisant, ils se découvrent des forces dans différents domaines.

Les périodes de laboratoire sont arrêtées à l’horaire et communes aux deux classes de 1er et de 3e cycle du primaire. «C’est beau de voir l’entraide et la bienveillance qui s’installe pendant qu’on est au travail», témoigne Marie-Pier Gauthier.

Les élèves entretiennent un rapport plus positif avec l’erreur, puisqu’elle fait partie d’un processus créatif normal. «Ce n’est pas un échec pour eux. Ils collaborent pour trouver des solutions et des stratégies pour régler les problèmes qu’ils rencontrent», précise Mélissa Couillard.

Le projet de Lab créatif fait l’objet d’une recherche de la chercheure en sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Rimouski, Caroline Damboise, en partenariat avec le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs. Elle a pour but d’accompagner les enseignantes dans les activités du laboratoire créatif et de documenter leurs pratiques ainsi que les activités réalisées. Les apprentissages des élèves seront analysés, tout en permettant une collaboration avec les étudiants universitaires en formation initiale.

Mme Damboise indique qu’il est illusoire de penser que les enseignantes connaissent tout sur les outils numériques. Les élèves doivent donc trouver des solutions par eux-mêmes. Ce faisant, ils développent leur leadership et donnent un sens concret à leurs apprentissages.

«Cela implique pour les enseignantes d’adopter un changement de posture sur leur approche pédagogique tout en demeurant ouvertes aux apprentissages simultanés avec leurs élèves par le biais de l’expérimentation et de l’essai-erreur, qu’on peut qualifier de pédagogie émergente», ajoute la chercheure.

L’imprévisibilité des situations vécues dans un contexte de laboratoire créatif peut être un défi pour les enseignantes, mais les retombées sont si positives qu’elles croient qu’il serait impossible de revenir en arrière. «On observe des élèves engagés, motivés. Ça crée un climat familial et chaleureux dans l’école», complète Mélissa Couillard.

Pour le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le Laboratoire créatif est un excellent exemple d’initiative et d’audace pédagogique.