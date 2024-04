Bertin Denis n’entend pas solliciter un 5e mandat  

La carrière politique du préfet de la MRC des Basques, Bertin Denis, pourrait bien se terminer dans un peu plus d’un an et demi. L’homme politique, qui a été élu à la préfecture une première fois en 2009, considère ne pas solliciter un cinquième mandat aux élections de 2025, a-t-il confirmé à Info Dimanche.

Après 15 ans d’implication du côté de la MRC des Basques, Bertin Denis se dit ainsi prêt à laisser son rôle à la relève. Il s’agit d’un poste élu au suffrage universel, c’est-à-dire que ce sont les électeurs du territoire qui auront à élire leur prochain préfet.

«Je pense sérieusement être à mon dernier mandat», a-t-il récemment confirmé. «Je le dis à qui veut l’entendre. Je n’ai pas fait d’annonce publique, mais je ne le cache pas non plus.»

En 2021, l’homme politique, bien connu dans son milieu, avait été réélu sans opposition pour un quatrième mandat à la préfecture de la MRC des Basques. Même si sa décision semble aujourd’hui sans équivoque, il ne compte pas ralentir le rythme au cours des prochains mois. Il respectera son engagement de travailler pour l’avenir de sa communauté.

Bertin Denis compte d’ailleurs le développement du Parc du Mont-Saint-Mathieu, de même que la concrétisation de projets éoliens parmi les réalisations auxquelles il a participé. S’il est trop tôt pour un bilan et un retour en arrière, M. Denis assure une chose, il a beaucoup apprécié les 15 dernières années.

«Je ne me lamenterai pas sur mon sort», a-t-il déclaré, blagueur. «Je n’ai pas aimé ça… j’ai adoré ça faire ce travail. Être un peu plus jeune, je n’hésiterais pas à m’essayer une fois de plus», a-t-il laissé entendre.

En 2009, Bertin Denis avait succédé à André Leblond qui était alors préfet de la MRC des Basques depuis 1993. Il avait été élu sans opposition.

Agriculteur de métier, M. Denis a été maire de la municipalité de Saint-Éloi de 1993 à 2001. Il a aussi été membre du comité administratif de la MRC des Basques sur la même période.Auparavant, il a été conseiller municipal pendant 8 ans, et il a concilié différentes implications chez Récupération des Basques, le Conseil de surveillance de la Caisse populaire de Saint-Éloi et la Corporation d’hébergement de Saint-Éloi.

Actuellement, en plus de son rôle à la MRC, Bertin Denis est président du Collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent (CRDBSL). Il est aussi président de la Fabrique de Saint-Éloi.