Démissions à Saint-Paul-de-la-Croix : «Je n’ai rien fait de mal» -Jean-Yves Castonguay

Dans sa lettre de démission et son entrevue accordée à Info Dimanche le 22 avril, l’ancien maire de Saint-Paul-de-la-Croix, Jérôme Dancause, soutient qu’un «nouvel élu» est à l’origine de son départ. Le conseiller visé, Jean-Yves Castonguay, soutient qu’il n’a rien fait de mal. Il estime avoir fait ce que les citoyens attendaient de lui.

M. Castonguay, entré en poste il y a trois mois, s’est fait reprocher d’être allé à maintes reprises au garage municipal et d’avoir négocié des ententes de travail. Selon le site internet de la Commission municipale du Québec (CMQ), un tel comportement pourrait être de l’ingérence politique : «On parle d’ingérence politique lorsqu’un élu, maire ou conseiller, intervient dans les affaires relevant des fonctionnaires».

Or, le conseiller assure avoir été invité par le directeur des travaux publics pour visiter le bâtiment. Durant cette rencontre, l’employé en aurait profité pour dire qu’il souhaitait que ses heures de travail estival soient maintenues à 40 heures. Le conseiller lui aurait dit qu’il en parlerait au maire et aux autres élus.



Pour des raisons budgétaires, la demande de l’employé n’aurait pu être accordée. Ce dernier aurait donc démissionné.

Regrettant le départ de l’employé expérimenté, Jean-Yves Castonguay a voulu régler la situation en rencontrant ses homologues, mais sans le maire, alors que ce dernier doit «exerce[r] le droit de surveillance, d’investigation et de contrôle sur les affaires et les fonctionnaires de la municipalité» selon le site de la CMQ.

«Le maire n’a pas d’affaire-là, il est là pour trancher. Il va savoir, on va lui donner un compte-rendu de ce qu’on va avoir décidé. Ça ne prend pas le maire pour décider quelque chose. Il a sa job, le maire, et nous, notre job c’est de voir à la bonne foi de la Municipalité, à arranger les choses», croit l’élu. D’après lui, le travail de maire n’est que d’animer l’assemblée du conseil, exercer des droits de vétos lorsqu’il le juge nécessaire et de trancher lors d’impasses entre les conseillers.

DEMANDE DE DÉMISSION

Le 19 avril, des conseillers se sont réunis après avoir pris connaissance du départ de M. Dancause et auraient demandé à Jean-Yves Castonguay de donner sa démission, ce qu’il a refusé.

«Quand tu veux faire paraitre la vérité, ça choque le monde», avance l’élu de 67 ans. Dès son arrivée, il indique avoir constaté des lacunes dans la gestion administrative de la Municipalité. «De la magouille, il y en a partout. À Saint-Paul, il y en avait trop et là j’ai découvert le pot aux roses et ça ne fait pas leur affaire», clame l’élu.

Selon nos informations, deux conseillères, Nancy St-Pierre et Amélie Bégin-Chamass, auraient décidé de quitter leurs fonctions après la rencontre.

«Ce n’est pas marqué sur mon contrat d’être unanime quand ça ne fait pas mon affaire pour les citoyens. C’est bien de valeur, mais si c’est non, c’est non et si c’est oui, c’est oui», défend-il.

Il pense que le maire n’est pas quelqu’un de mauvais, mais qu’il n’avait seulement plus de temps à consacrer à Saint-Paul-de-la-Croix. «Il n’avait plus le temps et là il met ça sur ma faute».

Le conseiller soutient qu’à la prochaine réunion plénière prévue en mai, il sera là. «S’ils ne sont pas contents, ils s’en iront toute la gang. Tant qu’à avoir du monde qui ne sont pas capables de se tenir debout lors d’un conseil municipal, je suis aussi bien d’être tout seul et la tutelle prendra ça en main et ça finira-là», a-t-il clamé. Rappelons que Saint-Paul-de-la-Croix a été sous tutelle en 2019.

Info Dimanche a tenté de rejoindre la direction générale de Saint-Paul-de-la-Croix pour avoir la confirmation des récentes démissions et des prochaines étapes à venir pour la municipalité, sans succès.