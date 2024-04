Les travaux du magasin Canac sont lancés 

La machinerie s’active depuis déjà quelques jours sur le terrain de la rue Léo-Bourgoin, mais le chantier de construction du nouveau magasin Canac de Rivière-du-Loup a officiellement été lancé ce mercredi 23 avril avec la tenue de la première pelletée de terre. L’ouverture de la succursale est prévue pour la fin de l’automne prochain.

Après plusieurs années d’attente, c’est maintenant au tour du milieu louperivois d’accueillir la chaine québécoise spécialisée dans la distribution et la vente de produits de rénovation et de quincaillerie. Le magasin de Rivière-du-Loup sera le 34e de l’entreprise à l’échelle provinciale.

L’ensemble des travaux nécessitera des investissements évalués à 20 M$. Le projet créera environ 160 nouveaux emplois dans la communauté locale, selon le directeur général Martin Gamache.

Présent à Rivière-du-Loup en compagnie du maire Mario Bastille et du député fédéral Bernard Généreux, l’homme d’affaires s’est réjoui de pouvoir enfin débuter les travaux en sol louperivois.

«Nous avions vraiment hâte», a-t-il reconnu.

À Rivière-du-Loup, Canac ouvrira un magasin «ultra moderne» d’une superficie totale de 48 140 pieds carrés, ce qui en fera l’un des plus gros au Québec. La chaine promet une expérience client renouvelée grâce à un aménagement intérieur repensé. La succursale comptera également sur une devanture unique qu’on ne retrouve pas ailleurs pour le moment.

Voilà maintenant plus années que des citoyens louperivois espèrent l’arrivée de la chaine québécoise à Rivière-du-Loup. Martin Gamache a expliqué que Canac avait acheté un premier terrain en 2017 derrière l’Hôtel Universel, mais que l’acquisition d’un second terrain dans le même secteur l’an dernier a forcé la direction à revoir légèrement ses plans et à retarder le début de la construction à Rivière-du-Loup.

Aujourd’hui, le terrain de l’entreprise totalise 665 176 pieds carrés et saura répondre aux besoins d’agrandissements futurs, s’ils se présentent.

Plus de détails suivront...