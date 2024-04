Revaloriser les cimetières de Rivière-du-Loup 

Monuments endommagés, clôtures rouillées, arbres morts et végétations abondantes ... les cimetières de Rivière-du-Loup ont été laissés pour compte au cours des dernières années, mais cette époque est maintenant révolue. Un comité de bénévoles, dynamiques et ambitieux, a l’objectif de renverser la situation et même d’y concrétiser de nouveaux projets.

Mario Pettigrew et Gilbert Michaud, président et vice-président de la Compagnie des cimetières catholiques de Rivière-du-Loup, ne s’en cachent pas : les trois cimetières louperivois ont grandement besoin d’amour. Et c’est exactement ce à quoi ils auront droit au cours des prochains mois, assurent-ils.

Accompagnés d’un groupe de bénévoles, tous impliqués au sein de la Compagnie, les deux hommes souhaitent améliorer la situation et remettre les lieux en bon état. Le travail est déjà amorcé depuis la saison estivale 2023, mais il reste beaucoup à faire et la liste de souhaits est importante pour l’été à venir.

«Les cimetières ont été très négligés par le passé. Aujourd’hui, on compte corriger ça», a souligné Gilbert Michaud. «On le doit aux gens qui sont là, autant les vivants que les disparus.»

Photo : Marc-Antoine Paquin

COLOMBARIUMS ET JARDIN DES CENDRES

Ambitieux, le nouveau conseil d’administration derrière la Compagnie des cimetières catholiques ne manque pas d’idées afin de redorer le blason des cimetières louperivois. Des corvées de nettoyage ont déjà été entamées et d’autres sont prévues aux trois endroits afin de bonifier leur aspect général. On souhaite même aller plus loin encore en investissant pour y ajouter des services et en suivant ce qui se fait ailleurs en province.

Au cimetière St-Patrice, le plus gros des trois, les bénévoles travaillent actuellement à l’aménagement de deux colombariums, lesquels compteront une soixantaine de niches au total. Ceux-ci accueilleront d’une part les cendres des défunts que l’on retrouve dans le Colombarium Notre-Dame, endommagé et désuet. D’autres espaces seront ensuite disponibles à la vente.

Les cimetières Saint-François et Saint-Ludger ne seront pas laissés à eux-mêmes. Un colombarium, plus petit celui-là, est aussi prévu à Saint-Ludger, tandis que l’aménagement d’un jardin des cendres, lequel inclura des arbres de la mémoire, est dans les plans à Saint-François.

«Un jardin des cendres, c’est une platebande de fleurs où des roches font office de monuments et où on peut laisser des urnes. C’est beau, c’est agréable et propice au recueillement», a détaillé Gilbert Michaud.

«On veut rendre les cimetières plus agréables à fréquenter et permettre aux gens de venir passer un peu de temps, s’ils le souhaitent, dans un environnement qui est plus plaisant.»

La Compagnie sait qu’elle a beaucoup sur la planche. Certaines clôtures, dont celle de Saint-Patrice, sont en piteux état. Les petites chapelles, le calvaire de Saint-Patrice et des arbres ont aussi besoin d’une attention particulière.

«On va travailler fort, mais on y tient», a soutenu M. Michaud. «Les gens payent pour un entretien qu’ils ne voient pas, on veut répondre aux attentes des familles», a-t-il dit.

Une fois les cimetières remis en bon état, les bénévoles ne cachent pas non plus qu’ils envisagent également de rendre les espaces intéressants grâce au développement de nouvelles idées. À Saint-Patrice, une activité estivale, laquelle met en valeur les bâtisseurs de la région, pourrait par exemple être organisée. «On veut concentrer notre énergie sur l’actif actuel, sur ce qu’on a et ramener les gens vers nous.»

UNE NOUVELLE ÈRE

Quoi qu’il en soit, les derniers mois ont marqué le début d’une nouvelle ère pour la Compagnie des cimetières catholiques de Rivière-du-Loup. L’organisme à but non lucratif n’opère désormais plus à partir du presbytère Saint-François, mais plutôt de bureaux installés au 600, rue Lafontaine à Rivière-du-Loup.

Si elle relève toujours du Diocèse de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, avec qui elle maintient une bonne collaboration, elle bénéficie d’une certaine indépendance dans la gestion de ses activités quotidiennes.

Le conseil d’administration est composé de Mario Pettigrew, Gilbert Michaud, Jocelyne Gailloux, Denise Lebel, Michel Dionne, Yves Bélanger, Gaston Pelletier et Claude Croteau.

Ensemble, ils souhaitent mettre les services aux citoyens au cœur de leurs préoccupations.