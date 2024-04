Deux conseillers de Témiscouata-sur-le-Lac exclus des rencontres de travail

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac et quatre conseillers ont annoncé l’exclusion des élus Ginette Bégin et Étienne Deschênes de leurs rencontres plénières. Ils ont déploré le climat de travail devenu toxique autant pour l’administration municipale que pour eux en raison de suspicion, de confrontation et d’intimidation.

Cette décision fait suite, notamment, aux dernières rencontres de travail entre les élus qui ont été difficiles, selon le maire. Un dossier réglé depuis quelques années, soit celui concernant le règlement d’assurance de l’effondrement de l’aréna Phil Latulippe amené sur la table entre élus, a rebondi en séance publique.

Divers documents dans une enveloppe anonyme, dont le règlement de l’aréna, des codes d’éthique de travail et une définition du mot «corruption» ont aussi été déposés au domicile de la directrice des finances, présentement en congé de maladie en lien avec le climat de travail ardu. La directrice générale a reçu les mêmes documents à sa résidence. Une plainte a été formellement déposée à la Sûreté du Québec à ce sujet.

Indiquons que la Ville-de-Témiscouata-sur-le-Lac a tenu une conférence de presse au sujet de la dégradation de son climat de travail ces derniers mois. Des dizaines de travailleurs de la ville se sont pointés, sur leur temps personnel, pour appuyer leur employeur. À la fin de la rencontre, ils ont applaudi le maire et les autres élus présents.

Davantage de détails suivront…