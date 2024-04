Hockey dans la rue : une plainte devient virale à Rivière-du-Loup 

Une plainte portée à la Ville de Rivière-du-Loup contre des enfants qui jouent au hockey dans la rue, contrevenant ainsi à un règlement sur les entraves à la circulation, est devenue virale en début de semaine au Québec. Le dossier est discuté aux quatre coins de la province et a fait réagir des centaines d’internautes.

Lundi matin, au lendemain de la diffusion de reportages de Ciel-FM et Radio-Canada Bas-Saint-Laurent, le sujet était sur toutes les lèvres. Le Journal de Québec, Paul Arcand, Radio X et LCN s’étaient même déjà approprié le dossier.

Sur les réseaux sociaux, la situation a également soulevé un tollé, les internautes criant à la liberté de jouer des enfants.

«Je ne m’attendais pas à une réaction médiatique aussi importante, c’est certain. Je pensais que ça allait rester plus local, mais ça déboule rapidement», a convenu Dany Ducas, un citoyen de la rue Agnès-Giguère à Rivière-du-Loup.

«Au final, peut-être que la personne qui a fait la plainte fera avancer la cause des enfants. C’est ce qu’on espère.»

Le père de famille est sorti publiquement, dans les derniers jours, pour dénoncer le fait que ses enfants ne pouvaient plus jouer au hockey dans la rue, après qu’une plainte officielle ait été formulée aux autorités municipales, vraisemblablement par un citoyen du quartier.

M. Ducas soutient avoir été rencontré la semaine dernière par une agente municipale qui l’a respectueusement informé que cette pratique, qui entrave la circulation, n’était pas possible et que des amendes pouvaient être émises en cas de récidive. Une situation qui l’a pris de court.

«On savait qu’il y avait quelque chose en place. On savait que ça existait, mais on ne croyait pas que c’était pour être appliqué de façon aussi formelle. Il y a des policiers qui habitent le quartier et jamais nous n’avons été avertis de quoi que ce soit», a mentionné le papa.

«Maintenant, je comprends qu’il y a eu une plainte et que c’est ce qui a amené tout ça. La Ville devait intervenir. »

Il soutient n’avoir jamais été averti par des voisins du dérangement. Au contraire, dit-il, la grande majorité des familles ont aménagé dans la rue pour sa tranquillité et la possibilité d’avoir une vie de quartier dynamique.

Enseignant en éducation physique, Dany Ducas encourage ses enfants à jouer à l’extérieur. Ils ne passent pas tout leur temps dans la rue, maintient-il, mais il est vrai qu’ils aiment jouer au hockey. Ils ne sont pas les seuls, puisqu’ils sont souvent rejoints par des amis et des voisins.

Les jeunes sortent ainsi filets, bâtons et balle devant la maison, où les voies de la rue Agnès-Giguère sont séparées d’un terre-plein. Cette configuration permet aux automobilistes de circuler quelques mètres en sens inverse, et ainsi les éviter, s’ils le souhaitent.

«On avait déjà averti les enfants que certains automobilistes ne souhaitaient pas rouler à contresens. Maintenant, ça peut prendre un peu de temps pour tasser les buts et tout ça, ils n’ont non plus toujours conscience. On a fait des interventions, mais ça reste des enfants, on peut pas toujours leur demander la perfection.»

S’il comprend certaines craintes et inquiétudes, Dany Ducas estime néanmoins que toute cette situation demeure absurde et surréelle.

«Les jeunes peuvent se retrouver 8-10 devant la maison. Plusieurs jouent un peu plus loin aussi. C’est du hockey, du basket, du vélo, de la course... Il y a beaucoup de vie, et il y a régulièrement des parents à l’extérieur pour assurer une supervision», indique-t-il.

«C’est une rue très familiale avec une cinquantaine d’enfants. C’est malheureux qu’ils soient pénalisés, alors qu’on essaie de prôner les saines habitudes de vie.»

UNE OUVERTURE DEMANDÉE

Dany Ducas, qui se veut aujourd’hui le porte-parole des parents du quartier, souhaite avoir une ouverture de la part des élus municipaux. Il espère des changements à la réglementation municipale, à l'image d'autres villes comme Gatineau ou Belœil qui ont mis sur pied des projets-pilotes dans les dernières années.

«L’idée, ce serait de permettre le jeu libre dans la rue sur une période donnée. Il y aurait une signalisation appropriée et ce serait toléré. C’est l’objectif et on espère qu’il y aura une compréhension du conseil municipal.»

«Aujourd’hui, on parle de la rue Agnès-Giguère. On pourrait commencer par ici, puis l’appliquer ailleurs. C’est un dossier qui ne touche pas seulement notre quartier.»

M. Ducas et plusieurs parents comptent se présenter à la séance ordinaire du conseil municipal, ce lundi 8 avril. Plus de détails pourront être obtenus au www.infodimanche.com.

D’autres détails suivront…