Le rêve américain de Mathieu Fréchette 

Prendre le chemin des États-Unis pour poursuivre son cheminement scolaire et sportif est une avenue explorée par de plus en plus d’étudiants québécois. Mathieu Fréchette, de Rivière-du-Loup, fait partie de ceux qui y songent depuis un bon moment déjà et qui réaliseront leur rêve l’automne prochain.

Dans quelques mois, l’athlète de Rivière-du-Loup prendra la route de l’Illinois afin d’étudier à la Lake Forest Academy, une école qui jouit d’une très belle renommée dans le milieu des Prep Schools américains, ces établissements d’enseignement préparatoires aux grandes universités.

Ce faisant, Mathieu atteindra un objectif qu’il s’était fixé et pour lequel il n’a ménagé aucun effort : celui d’étudier et de jouer au hockey au sud de la frontière américaine.

«Pour moi, c’est idéal pour combiner ma passion pour le hockey, le baseball et les études», a-t-il partagé la semaine dernière. «Les États-Unis offrent plusieurs opportunités pour continuer de jouer du hockey compétitif en plus d’obtenir une très bonne formation. Je trouvais que c’était la meilleure façon de faire les deux.»

Voilà maintenant quelques années que le jeune homme envisage cette possibilité de poursuivre ses études aux pays de l’Oncle Sam. Le projet est devenu de plus en plus sérieux et il a pris forme dans les derniers mois lorsque ses parents et lui ont entamé le processus d’admission. Une longue et rigoureuse aventure qui s’est conclue par une sélection à l’école de son choix en mars dernier.

Accompagné d’un consultant spécialisé, Sylvain Hallé, Mathieu Fréchette a passé au travers toutes les étapes nécessaires jusqu’à son inscription finale. Il a produit une vidéo promotionnelle mettant en valeur sa personnalité, ses aptitudes scolaires et ses atouts sur la glace. Il a aussi passé une panoplie de d’examens et d’entrevues, dont le réputé test d’admission SSAT.

«Les Prep School cherchent d’abord de bonnes personnes et de bons élèves. Être un bon joueur de hockey, ça vient après. Les études sont donc très importantes», a expliqué Mathieu.

«Juste de vivre toute cette expérience-là, vivre tout le processus, aller visiter les écoles, améliorer mon anglais…tout cela était déjà très positif. Mais j’ai vraiment travaillé fort pendant plusieurs semaines et ç’a valu la peine. Je suis content de l’avoir fait.»

Après plusieurs mois d’efforts, l’athlète a été convoité par plusieurs écoles. Parmi les sept qu’il avait sélectionnées (et visité) pour une demande d’admission, six l’ont accepté et quatre d’entre elles lui ont offert une bourse d’études.

Et comme la vie fait parfois bien les choses, la Lake Forest Academy, son réel coup de cœur, est celle qui lui a proposé la plus belle bourse. Une aide financière qui couvrira une importante partie des frais encourus et qui rend tout cela possible aujourd’hui. «Les étoiles étaient alignées. Je suis vraiment content», a-t-il confié.

À la Lake Forest Academy, en banlieue de Chicago, Mathieu Fréchette retrouvera un campus digne des films américains dont les installations pourraient faire rêver n’importe quel étudiant ou athlète professionnel. «L’aréna, la chambre des joueurs, le futur gymnase qu’ils vont construire… c’est vraiment impressionnant», a-t-il raconté.

«L’école, c’est aussi vraiment intéressant. Nous sommes 10 à 12 dans les classes et les profs sont là pour nous autres. Ils nous prennent en charge et ils ont l’objectif de nous faire progresser et de nous préparer pour la suite. C’est une petite communauté et ça me plait beaucoup.»

Défenseur offensif qui s’est développé avec le programme des Sphinx de l’École secondaire de Rivière-du-Loup, entre la 5e année du primaire et la 5e année du secondaire, Mathieu pratiquera le hockey comme sport principal l’automne et l’hiver. L’athlète de plus de 6 pieds fera aussi partie de l’équipe de baseball – un autre sport qu’il apprécie beaucoup - durant le printemps.

La Lake Forest Academy évolue dans la Midwest Prep Hockey League (MPHL), une ligue très compétitive qui compte sur quelques équipes canadiennes. Le programme est réputé et compte sur Darrin Madeley, un ancien gardien professionnel qui a déjà nommé meilleur entraineur du circuit.

Fait intéressant : Alex DeBrincat, des Red Wings de Détroit, a évolué à LFA il y a maintenant 10 ans, avant de rejoindre la Ontario Hockey League (OHL).

Heureux hasard, l’équipe actuelle compte aussi dans ses rangs sur plusieurs Québécois, et Mathieu y retrouvera un ami qu’il a rencontré lors d’un camp de hockey organisé en mai 2023 à Montréal. Leur présence facilitera certainement son adaptation et rassurera aussi les parents qui voient leur enfant quitter à plus de 1 900 kilomètres de la maison.

«Je sais que ce ne sera pas facile dès le départ, mais je sais aussi que nous sommes vraiment bien entourés. J’ai confiance que ça va bien se passer», a-t-il indiqué au sujet de sa nouvelle vie.

Il est aussi très reconnaissant de son passage avec les Sphinx. «On a connu beaucoup de succès. On avait une bonne rivalité, une bonne compétition dans les pratiques. J’ai toujours été très à l’aise et j’ai toujours senti que je progressais dans ce programme-là», a-t-il témoigné.

«Je voulais aussi passer au prochain niveau et les coachs m’ont poussé en ce sens-là. Ils m’ont aidé à atteindre mes objectifs.»

Mathieu Fréchette compte approcher les prochaines années au jour le jour. Ambitieux et déterminé, il ne cache pas, cependant, qu’il aimerait poursuivre son parcours scolaire à l’université, tout en continuant à jouer au hockey de haut niveau. Il soutient aussi s’intéresser à la finance et à l’immobilier.

Quoi qu’il arrive, il est aussi certain d’une chose : il aura acquis tout un bagage d’expériences en ayant osé partir à l’étranger.