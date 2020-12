Rétrospective 2020, mai (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Les facteurs de Postes Canada s’impliquent

Conscients de leur chance de conserver leur emploi en ces temps de pandémie, des employés de Postes Canada du KRTB ont souhaité passer au suivant. Des employés de la région de Rivière-du-Loup sont allés remettre de nombreuses boites de denrées alimentaires au comptoir du Carrefour d'initiatives populaires installé au Centre Premier Tech.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392171/les-facteurs-de-postes-canada-simpliquent

Faible fréquentation des urgences en temps de pandémie

La pandémie de la COVID-19 a un impact direct sur la fréquentation des urgences à travers la province. Au Bas-Saint-Laurent, le vendredi 1er mai, le taux moyen d’occupation était de 37 %, selon le relevé d’Index Santé, qui calcule ces données en fonction du nombre de patients sur civière et du taux d’occupation de celles-ci.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392142/faible-frequentation-des-urgences-en-temps-de-pandemie

Hausse de prix médian de 24 % pour une résidence unifamiliale dans l’agglomération de Rivière-du-Loup

En excluant les régions métropolitaines, l’une des plus fortes hausses de prix médian au Québec pour une résidence unifamiliale a été enregistrée dans l’agglomération de Rivière-du-Loup, avec une augmentation de 24 % pour le premier trimestre de 2020, se chiffrant à 185 500 $. Cette donnée est l’un des éléments importants du baromètre de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/391777/hausse-de-prix-median-de-24-pour-une-residence-unifamiliale-dans-lagglomeration-de-riviere-du-loup

Un défi de main-d’œuvre pour les producteurs de fruits et légumes

«Le prochain été sera très chargé en gestion de main-d’œuvre», a reconnu Martin LeBel, copropriétaire de l’entreprise Fraisière LeBel de Saint-Arsène. Le producteur de petits fruits et de légumes embauche à chaque été près d’une centaine de personnes dont 25 travailleurs étrangers.

«Nos demandes sont faites depuis un bout de temps pour 28 travailleurs provenant du Guatemala et du Mexique. Parce qu’ils proviennent de régions fermées, il leur est impossible de se déplacer. On s’attend à ce que 50 % d’entre eux, dans le meilleur des cas, puissent venir cet été», a mentionné M. LeBel.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/391791/un-defi-de-main-duvre-pour-les-producteurs-de-fruits-et-legumes

Eau potable : économie à Témiscouata-sur-le-Lac

La facture du projet de la mise aux normes de l’eau potable du quartier Notre-Dame-du-Lac, à Témiscouata-sur-le-Lac, a finalement été moins salée que prévu. Les élus municipaux ont confirmé, lors d’une séance du conseil municipal, que les travaux ont été réalisés pour 12,3 M$, faisant du même coup réduire la dette des citoyens de 1,6 M$.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392460/eau-potable-economie-a-temiscouata-sur-le-lac

Les Snowbirds au-dessus de Rivière-du-Loup

C’est tout juste avant 15 h 50 que les célèbres Snowbirds ont traversé le ciel au-dessus de Rivière-du-Loup après avoir volé au-dessus de Rimouski. C’est dans le cadre de leur tournée pancanadienne intitulée «Opération Inspiration» que l’équipe de démonstration aérienne de l’Aviation royale canadienne (ARC) a survolé cette région du Bas-Saint-Laurent.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392621/les-snowbirds-au-dessus-de-riviere-du-loup

La construction résidentielle s’adapte après une pause

Les entrepreneurs en construction qui devaient livrer des maisons avant le 1er juillet étaient de retour au travail au début mai, pour les autres ce fut le 11 mai. Tout cela dans un contexte différent où des mesures de distanciation sociale et d’hygiène doivent être respectées, comme l’exige la Santé publique. Info Dimanche a sondé l’opinion de quelques entrepreneurs pour savoir comment ça se passait pour eux.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392384/la-construction-residentielle-sadapte-apres-une-pause

COVID-19 : des médecins donnent après avoir reçu

Des médecins ont choisi de donner à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup l’argent qu’ils recevaient pour effectuer des prestations de soins en lien avec la pandémie COVID-19. «Nous sommes appelés à faire des tâches que l’on ne faisait pas d’habitude», a expliqué le Dr François Caron, qui œuvre en médecine interne au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392758/covid-19-des-medecins-donnent-apres-avoir-recu

3 100 élèves de retour en classe à la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a mis la dernière main en vue de la réouverture de ses établissements préscolaires et primaires. Près de 78 % de la clientèle, soit plus de 3 100 élèves, sont revenus sur les bancs d’école le 11 mai.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392634/3-100-eleves-seront-de-retour-en-classe-a-la-commission-scolaire-de-kamouraskariviere-du-loup

Il y a 70 ans, Cabano brûlait

Le 9 mai 1950, la ville de Cabano subissait la pire catastrophe de son histoire, alors qu’un incendie d’une force sans précédent détruisait une grande partie de la municipalité. Les flammes ont ravagé plus de 120 édifices et réduit en cendres 80 % des établissements commerciaux et industriels de la communauté. Un drame qui célèbre tristement ses 70 ans.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392822/il-y-a-70-ans-cabano-brulait

Redonner le sourire, un dépannage alimentaire à la fois

L’entrée du Centre Premier Tech, désertée par les amateurs de sports, accueillait un tout autre genre d’activités. Le Carrefour d’initiatives populaires de Rivière-du-Loup y a installé son quartier général de dépannages alimentaires d’urgence. Les machines à popcorn et comptoirs remplis de friandises sont maintenant remplacés par des tables pleines de paniers contenant pâtes, céréales, sauces et autres aliments de base. Les besoins sont criants : les demandes de dépannages alimentaires d’urgence en avril ont plus que doublé comparativement à l’année dernière, passant de 62 à 174.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392627/redonner-le-sourire-un-depannage-alimentaire-a-la-fois

Une année de pause pour la Traverse du lac Témiscouata

Le conseil d’administration de la Traverse du lac Témiscouata a annoncé avec regret qu’il a pris la décision de ne pas opérer le service du traversier Le Corégone pour l’année 2020. Ce choix découlait de la situation actuelle en lien avec la propagation de la COVID-19. Les différentes restrictions liées à cette pandémie, de même que la diminution probable de l’achalandage laissaient envisager une perte substantielle des revenus pour l’organisme.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/393066/une-annee-de-pause-pour-la-traverse-du-lac-temiscouata

Les restaurateurs confrontés à la crise financière liée à la COVID-19

Certains restaurateurs ont mis en place des services de livraison et de commandes à emporter pour continuer à servir leur clientèle. D’autres n’ont pas eu le choix, ils ont mis la clé dans la porte le temps que la situation causée par la pandémie COVID-19 puisse s’améliorer suffisamment et que le gouvernement du Québec leur donne l’autorisation de rouvrir.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/392848/les-restaurateurs-confrontes-a-la-crise-financiere-liee-a-la-covid-19