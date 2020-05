COVID-19 : des médecins donnent après avoir reçu

Des médecins ont choisi de donner à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup l’argent qu’ils reçoivent pour effectuer des prestations de soins en lien avec la pandémie COVID-19. «Nous sommes appelés à faire des tâches que l’on ne faisait pas d’habitude», a expliqué le Dr François Caron, qui œuvre en médecine interne au Centre hospitalier régional du Grand-Portage.

«Il peut s’agir entre autres de télémédecine avec des personnes de 70 ans et plus qui ne peuvent pas se déplacer», a pour sa part mentionné le Dr Jean-Luc Lemaître. Ils sont, pour le moment, une douzaine de médecins à avoir accepté de poser ce geste de solidarité dont le Dr Éric Czech, l’un des instigateurs de cette initiative qui était au moment de l’entrevue réalisée par Info Dimanche déployé pour prêter mais forte à l’équipe des SAD RPA CHSLD pour ainés dans la MRC des Basques.

Cependant, on reconnait sur la photo en compagnie de François Caron et Jean-Luc Lemaître, les médecins François Gagnon, Jean-François Landry et Benoit Verret de même que Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup. D’autres médecins impliqués dans cette belle action sont : Marie-Élaine Chaput-Dugas, Suzanne Carignan, Daniel Raymond, Dominique Martineau-Beaulieu, Daniel Brunet et Martin Lefebvre.

POUR LES PERSONNES ÂGÉES

Comme le souhaitent les médecins participants à l’initiative, l’argent amassé sera remis à la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup dans un fonds spécial dédié pour les soins aux personnes âgées dans les neuf installations du réseau de santé du CISSS sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup. «On reçoit des demandes de ces installations, donc l’argent sera distribué par l’entremise de la Fondation, en accord avec les médecins», a souligné Isabelle Dubé, directrice générale de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup.

En lien avec la pandémie COVID-19, le CISSS du Bas-Saint-Laurent a déjà débloqué des sous nécessaires à l’achat de 10 tablettes électroniques dans les installations pour permettre des contacts à distance entre les ainés et les membres de leurs familles. «Ce n’est donc pas un besoin qui a été signalé à la Fondation. On s’est aperçu cependant qu’il y a d’autres demandes, on va s’asseoir avec les médecins pour en parler», a noté la directrice générale.

DISONS-LEUR MERCI!

Tout le personnel se dévoue quotidiennement dans les différentes installations de santé présentes dans la MRC de Rivière-du-Loup. La Fondation invite la population à manifester sa reconnaissance à l’aide d’un message ou d’une photo que vous aimeriez envoyer à un employé qui a fait la différence dans votre vie ou dans celle de vos proches : médecin, infirmière, infirmière-auxiliaire, gardien de sécurité, personnel d’entretien ménager, préposé à l’accueil, etc. Vous pouvez également écrire un message plus général s’adressant à l’ensemble du personnel, à un département ou à l’installation de votre choix, dont les CHSLD et CLSC de Saint-Cyprien, l’Isle-Verte, Saint-Épiphane et Rivière-du-Loup.

Pour ce faire, la Fondation vous invite à vous rendre sur sa page Facebook au https://www.facebook.com/FondationSanteRDL/. Vous pourrez laisser votre message et/ou photo dans le groupe intitulé «Unissez-vous à nous afin de leur dire MERCI!» tout en prenant soin d’identifier (taguer) la personne à qui s’adresse le message.

Si vous ne possédez pas de compte Facebook, on vous suggère de faire parvenir votre message par courriel à [email protected]