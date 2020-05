3 100 élèves seront de retour en classe à la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup est à mettre la dernière main en vue de la réouverture de ses établissements préscolaires et primaires. La période d’inscription pour le retour en classe est maintenant terminée. Près de 78 % de la clientèle, soit plus de 3 100 élèves, reviendront sur les bancs d’école le 11 mai prochain.

Pour Antoine Déry, directeur général de la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, cette forte réponse des parents est une bonne nouvelle. «Nous sommes heureux de la confiance que nous témoignent les parents. Je peux vous assurer que notre personnel est impatient de retrouver les élèves. Tout sera mis en place pour assurer une reprise graduelle des activités dans un contexte agréable et sécuritaire. Certes, la vie à l’école sera différente, mais nos élèves évolueront dans un environnement qui sera propice aux apprentissages. Nous pouvons compter sur une communauté engagée, du personnel passionné, une même vision!»

La rentrée se fera progressivement à compter du 11 mai et devrait se régulariser pour les semaines suivantes. Pour le secteur de Rivière-du-Loup, la forte réponse des parents pose son lot de défis. En effet, plus de cinquante groupes excèdent actuellement le nombre maximum d’élèves par classe prévu par la Santé publique, soit 15, et ce, afin de respecter les consignes de distanciation sociale. Le personnel de la commission scolaire, de concert avec les parents concernés, travaille actuellement à concevoir un service qui répondra aux besoins des enfants.

Le personnel enseignant des programmes du secteur santé du Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir fera une tournée des écoles afin de s’assurer de la conformité des différents milieux au regard des exigences de la Santé publique : dispositif pour assurer une distanciation appropriée, désinfection des espaces communs et des surfaces de travail, matériel de protection, etc. Rien ne sera laissé au hasard pour assurer la sécurité des élèves et du personnel.

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Elle couvre 32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Elle compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves.