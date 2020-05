Une année de pause pour la Traverse du lac Témiscouata

Le conseil d’administration de la Traverse du lac Témiscouata annonce avec regret qu’il a pris la décision de ne pas opérer le service du traversier Le Corégone pour l’année 2020. Ce choix découle de la situation actuelle en lien avec la propagation de la COVID-19. Les différentes restrictions liées à cette pandémie, de même que la diminution probable de l’achalandage laissent envisager une perte substantielle des revenus pour l’organisme.

L’organisation profitera de cette pause estivale pour effectuer différents travaux d’amélioration sur le bateau afin de compléter sa cure de rajeunissement entreprise ces dernières années et ainsi prolonger de façon appréciable sa durée de vie.

Les efforts des trois dernières années ont permis d’augmenter l’achalandage de plus de 300% et ont contribué à redonner au traversier la place qui lui revenait comme support important au développement économique et à l’offre touristique du Témiscouata.

«Pour l’année 2021, nous serons fins prêts à reprendre les opérations et nous sommes d’avis que le service offert par la Traverse du lac Témiscouata constituera un outil indispensable à la reprise des activités économiques et touristiques de notre région», souligne le président de la Traverse du lac Témiscouata, Claude Ouellet.