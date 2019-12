Rétrospective 2019, février (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

«Le meilleur patineur de la province»…en 1969

Patiner pendant plus de 33 heures et demie sans jamais trop s’arrêter relèverait de l’exploit aujourd’hui, même pour un athlète de haut niveau. Alors imaginez ce que cela représentait il y a 50 ans. C’est pourtant ce qu’a réalisé le Pistolois Benoit Levesque à l’hiver 1969.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/355838/le-meilleur-patineur-de-la-provinceen-1969

Un garage s’effondre à Saint-Alexandre-de-Kamouraska

Un garage servant d’entreposage commercial situé face au 584, rue Lavoie, s’est effondré vers 10 h 15 le 16 février dernier à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Des blocs de béton se sont répandus jusque dans la cour d’une résidence voisine.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/355953/un-garage-seffondre-a-saint-alexandre-de-kamouraska

Une maison détruite par un incendie à Saint-Juste-du-Lac

Un incendie qui s’est déclaré vers 7h15 le matin 17 février a complètement ravagé une résidence de la rue du Moulin, à Saint-Juste-du-Lac. Les deux personnes qui y habitaient ont réussi à évacuer les lieux à temps.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/355963/une-maison-detruite-par-un-incendie-a-saint-juste-du-lac

Un record de 56 570 $ pour le 26e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay

«C’est merveilleux», a lancé Michel Ruest du comité organisateur du 26e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay qui s’est déroulé du 9 au 17 février au Salon de Quilles Témis à Témiscouata-sur-le-Lac. En 2019, on a donc établi un nouveau record avec un montant de 56 570 $ obtenu grâce notamment à l’apport d’activités présentées en parallèle de l’évènement principal.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/356042/un-record-de-56-570-$-pour-le-26e-quillethon-lorraine-ouellet-castonguay

Un succès pour la 7e présentation de Grimpe en Ville à Rivière-du-Loup

L’évènement Grimpe en Ville, qui se déroule depuis sept ans sur les parois glacées du parc des Chutes de Rivière-du-Loup, a enregistré un record d’inscriptions lors du weekend du 15 au 17 février, avec 103 participants.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/356110/un-succes-pour-la-7e-presentation-de-grimpe-en-ville-a-riviere-du-loup

Un résident de Sainte-Françoise dans le livre des records Guinness

Un tournoi de hockey organisé en Inde par un résident des Basques, Antoine Jouvet, a officiellement été homologué dans le livre des records Guinness, à la fin de la dernière année. L’évènement avait été tenu le 6 février 2018 à 4361 mètres d’altitude, au cœur de l’Himalaya. Une première.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/356236/un-resident-de-sainte-francoise-dans-le-livre-des-records-guinness

Les Fondations B.A. de Trois-Pistoles éliminés

La saison des Fondations B.A. de Trois-Pistoles a pris fin le 16 février à St-Pascal. La troupe de l’entraineur-chef et directeur général, Éric Belzile, s’est inclinée par la marque de 5 à 2, lors du 2e match d’une série 2 de 3 contre leurs rivaux de l’Impérial.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/356182/les-fondations-ba-de-trois-pistoles-elimines

Cinq nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein à la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup

L’annonce de l’implantation de 250 nouvelles classes de maternelle 4 ans au Québec effectuée le 17 février se concrétise à la Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup. Cette dernière a d’ailleurs acheminé un avis aux parents le 21 février pour les informer de l’ajout de cinq nouvelles classes de maternelle 4 ans à temps plein pour la prochaine rentrée scolaire.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/356348/cinq-nouvelles-classes-de-maternelle-4-ans-a-temps-plein-a-la-commission-scolaire-kamouraska-riviere-du-loup

Charle Truchon remporte la médaille d’or au Jeux du Canada

Le joueur de hockey des Albatros du Collège Notre-Dame, Charle Truchon, peut dire mission accomplie. Avec ses coéquipiers de l'Équipe Québec, l'athlète de 15 ans a remporté la médaille d'or lors du tournoi de hockey masculin des Jeux du Canada disputés à Red Deer en Alberta en février dernier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/356441/charle-truchon-remporte-la-medaille-dor-au-jeux-du-canada

Pat BBQ rafle un important prix international en Louisiane

L’année débute de très belle façon pour l’entreprise Pat BBQ de L’Isle-Verte qui récidive en remportant une autre distinction aux États-Unis. La nouvelle sauce BBQ à la moutarde a été sacrée 2e meilleure au monde la fin de semaine dernière lors de la plus récente présentation du World Hot Sauce BBQ and Spicy Food Awards, un événement sanctionné et présenté à Broussard, en Louisiane.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/356511/pat-bbq-rafle-un-important-prix-international-en-louisiane

10e anniversaire de l’exposition d’affiches sociétales en graphisme

Le programme Graphisme du Cégep de Rivière-du-Loup célèbrait cette année la 10e édition de son exposition annuelle d’affiches sociétales. Du 25 février au 15 mars, les étudiants, enseignants et techniciens du programme en profité pour présenter une rétrospective de la dernière décennie.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/356545/10e-anniversaire-de-lexposition-daffiches-societales-en-graphisme

Le présumé voleur du dépanneur St-André ira en thérapie pendant les procédures judiciaires

Accusé de vol qualifié en utilisant une arme à feu au dépanneur St-André de Rivière-du-Loup, Maxim Roy a vu le tribunal lui imposer une thérapie de six mois à la Maison Carignan de Trois-Rivières pour son problème de consommation de drogue en février.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/356771/le-presume-voleur-du-depanneur-st-andre-ira-en-therapie-pendant-les-procedures-judiciaires

Raymonde Michaud nommée «bénévole de l’année» par Golf Canada

Le dévouement et l’engagement de l’une des membres du Club de golf de Rivière-du-Loup ont été récemment salués par Golf Canada. La Louperivoise Raymonde Michaud a reçu le prix «Bénévole de l’année».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/356707/raymonde-michaud-nommee-benevole-de-lannee-par-golf-canada