Un succès pour la 7e présentation de Grimpe en Ville à Rivière-du-Loup

L’évènement Grimpe en Ville, qui se déroule depuis sept ans sur les parois glacées du parc des Chutes de Rivière-du-Loup, a enregistré un record d’inscriptions lors du weekend du 15 au 17 février, avec 103 participants.

«En comptant les animateurs et les bénévoles, on dépasse 120 personnes qui proviennent de partout au Québec pour notre évènement d'escalade de glace. Nous avions même un grimpeur de l’Espagne et un animatrice d’atelier de l’Alberta», souligne l’organisateur Claude Duguay. Par ailleurs, les conditions de grimpe du samedi étaient idéales, avec un mercure autour de -2 degrés Celsius. S’il fait trop froid, la glace devient cassante, les températures idéales pour une ascension se situent près du point de congélation.

«La rivière était gelée. Dimanche c’était plus froid, mais 26 personnes ont toute de même pu essayer l’escalade dans le cadre d’une activité d’initiation. Ce nombre s’ajoute aux participants de samedi», précise M. Duguay.

Ce dernier souligne que la notoriété de l’évènement grandit d’année en année. Graduellement, Grimpe en Ville accueille davantage de grimpeurs de l’ouest de la province et du Nouveau-Brunswick. «Nous sommes près d’atteindre la capacité maximale du site, pour assurer une fluidité sur les 18 voies. Les ateliers de perfectionnement nous permettent de les décongestionner. On songe à augmenter notre offre pour l’an prochain», ajoute l’organisateur Claude Duguay.

La tenue d’un 8e évènement l’an prochain repose sur la participation des bénévoles, mais pour le moment, tout indique que l’expérience de Grimpe en Ville sera de retour.