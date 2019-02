Un record de 56 570 $ pour le 26e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay

«C’est merveilleux», a lancé Michel Ruest du comité organisateur du 26e Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay qui s’est déroulé du 9 au 17 février au Salon de Quilles Témis à Témiscouata-sur-le-Lac. En 2019, on a donc établi un nouveau record avec un montant de 56 570 $ obtenu grâce notamment à l’apport d’activités présentées en parallèle de l’évènement principal.

L’an dernier, le Quillethon Lorraine Ouellet-Castonguay avait permis de remettre une somme de 38 943 $ à l’organisme Ligne de Vie du Témiscouata qui soutient les personnes en fin de vie ou atteintes d’un cancer. Plus de 800 000 $ ont été amassés pour cette cause jusqu’à maintenant.

Parmi les nouveautés qui ont grandement contribué à ce succès, on note l’initiative de Mathieu Bossé et Israël Dumont qui ont organisé un Ram-o-thon le 16 février dans les locaux du centre d’entrainement X-Fit Témiscouata. Résultat, 30 rameurs ont franchi 375 000 mètres de distance (20 $ par 500 mètres) pour amasser la belle somme de 15 025 $.

Deux autres activités de financement ont été réalisées dans des marchés d’alimentation. L’une des porte-parole de Quillethon, Fernande Dupont Grondin, a procédé à la vente de billets pour un tirage au Metro de Dégelis, une activité qui a permis de recueillir 4 000 $ pour la cause. Mme Dupont Grondin a perdu son mari Claude Grondin en avril 2017. À l’Intermarché Coop de Squatec, des bénévoles ont aussi organisé un tirage qui a donné 3 375 $ pour Ligne de Vie. Le premier montant dévoilé fut de 53 765 $, c’est alors que le député Denis Tardif a complété à 55 000 $. Une autre personne a également donné le résultat de ses démarches à la toute fin pour faire grimper la somme totale à 56 570 $!

«Je n’avais pas d’objectif, on y va avec la générosité des gens. Merci à nos rameurs, à nos nouveaux et anciens quilleurs. Merci aux nouveaux propriétaires du Salon de Quilles Témis (Cédric et Nathan Ruest-Lajoie), merci à Michel et Nicole (anciens propriétaires et initiateurs du Quillethon), merci aux commanditaires, merci aux bénévoles et merci aux gens du Témiscouata qui nous ont jamais déçus», a mentionné à la fin de l’évènement Gerry-Ann Thériault, présidente de Ligne de Vie du Témiscouata.

«La santé est si précieuse, j’en sait quelque chose», a pour sa part indiqué Annie Morneau, également porte-parole en 2019 mais qui a dû s’absenter pour raison de santé au cours de la semaine du Quillethon. «Je vais me reprendre l’an prochain», a-t-elle dit aux bénévoles présents. Mme Morneau a déjà reçu l’aide de Ligne de Vie du Témiscouata à la suite d’un cancer.

Les besoins sont grandissants pour Ligne de Vie du Témiscouata. En 2018, l’organisme a enregistré 53 nouvelles demandes d’aide financière pour 106 dossiers actifs (trois ans), a prêté 18 lits qui sont installés à domicile pour des périodes allant de deux jours à plus d’un an, a pu compter sur 18 bénévoles pour de l’accompagnement au transport (11 malades pour 108 transports) et a réalisé 40 accompagnements en fin de vie dans quatre établissements. L’organisme soutient l’implication de plus de 80 bénévoles.