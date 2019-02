Une maison détruite par un incendie à Saint-Juste-du-Lac

Un incendie qui s’est déclaré vers 7h15 ce matin a complètement ravagé une résidence de la rue du Moulin, à Saint-Juste-du-Lac. Les deux personnes qui y habitaient ont réussi à évacuer les lieux à temps.

«À notre arrivée, les flammes étaient apparentes. On a commencé avec une attaque offensive, puis on a terminé notre intervention de manière défensive. On souhaitait limiter l’incendie à la maison et éviter que le garage ne brule lui aussi», explique le directeur de la caserne de Saint-Juste-du-Lac, André Langlais.

Selon les informations récoltées sur place, l’incendie semble avoir débuté dans une rallonge de la résidence qui comptait une fournaise. Les pompiers de Saint-Juste-du-Lac ont sonné l’alarme générale et on pu compter sur l’entraide des sapeurs d’Auclair, Lejeune et de Dégelis.

Le Service incendie de Saint-Juste-du-Lac considère que la maison est une perte totale, mais heureusement, personne n’a été blessé. Les pompiers ont été en mesure de protéger le bâtiment voisin, un garage, des flammes. La rue du Moulin a été complètement fermée à la circulation pendant l’intervention des services d’urgence.

Le sapeurs ont pris les dispositions nécessaires afin d’éviter que les boyaux d’arrosage ne gèlent en raison de leur exposition prolongée au froid. En quelques minutes seulement, l’eau projetée par les pompiers se transformait en couvert de glace.

Une pelle mécanique a été demandée sur les lieux et a procédé à la destruction de la résidence, pendant que les pompiers s’affairaient à éteindre les derniers points de chaleur dans les débris.