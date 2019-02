Pat BBQ rafle un important prix international en Louisiane

L’année débute de très belle façon pour l’entreprise Pat BBQ de L’Isle-Verte qui récidive en remportant une autre distinction aux États-Unis. La nouvelle sauce BBQ à la moutarde a été sacrée 2e meilleure au monde la fin de semaine dernière lors de la plus récente présentation du World Hot Sauce BBQ and Spicy Food Awards, un événement sanctionné et présenté à Broussard, en Louisiane.

«L’année 2019 débute sur les chapeaux de roues pour Pat BBQ», lance Patrick Couturier, fier de cette nouvelle reconnaissance internationale. «Cette toute nouvelle sauce de style Louisiane saura plaire à nos fidèles clients, on devrait pouvoir la rendre disponible dans nos différents points de vente à la mi-mars.»

Quatorze pays se disputaient les honneurs lors de cette importante compétition internationale à l’aveugle. Au total, c’est 577 sauces différentes que les juges devaient départager dans huit catégories, selon l’apparence, les arômes, la texture, la saveur et la conformité de la catégorie.