Rétrospective 2024 : novembre partie 1

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



Inquiétudes pour la saison de motoneige 2024-2025 au Bas-Saint-Laurent

Les propriétaires de boisés privés veulent interdire l’accès aux motoneigistes à leurs terres entre Lévis et Kamouraska. Cette menace fait craindre des répercussions au Bas-Saint-Laurent. L’Association des propriétaires de boisés privés des Appalaches (APBPA) l’a annoncé à la mi-octobre lors d’une manifestation au parlement. L’impact pourrait être majeur, selon le directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, Pierre Levesque.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/624419/inquietudes-pour-la-saison-de-motoneige-2024-2025-au-bas-saint-laurent



Hydro-Québec confirme vouloir construire une ligne de 735 kV au Bas-Saint-Laurent

La volonté d’Hydro-Québec de construire de nouvelles autoroutes de l’énergie permettant de transporter l’électricité additionnelle produite, notamment par les grands projets éoliens de l’Est du Québec, se précise. La société d’État a annoncé, ce lundi 4 novembre, qu’une ligne haute tension de 735 kilovolts (kV) sera érigée sur le territoire du Bas-Saint-Laurent d’ici 2034.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/624878/hydro-quebec-confirme-vouloir-construire-une-ligne-de-735-kv-au-bas-saint-laurent



Un agresseur sexuel récidive et s’en prend à une femme intoxiquée

L’agresseur sexuel récidiviste Pascal Malenfant de Saint-Cyprien a été déclaré coupable d’une agression sexuelle sur une victime fortement intoxiquée qui passait la nuit chez lui, en janvier 2023.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/624894/un-agresseur-sexuel-recidive-et-sen-prend-a-une-femme-intoxiquee



Coupes au Cégep de Rivière-du-Loup : «On vient bafouer notre autonomie»

«Il y a deux mots pour qualifier ce qu’on est en train de vivre comme crise, c’est: déroutant et imprévisibilité», lance d’entrée de jeu la directrice générale du Cégep de Rivière-du-Loup, Isabelle Cloutier. Cet établissement d’enseignement supérieur, comme bien d’autres dans la province, doit affronter à la fois un gel d’embauches et des coupes de 50 % dans ses budgets d’infrastructures, tout cela imposé en quelques mois.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/624900/coupes-au-cegep-de-riviere-du-loup-on-vient-bafouer-notre-autonomie



Isabelle Massey s’inspire de la région pour créer des paysages oniriques

Dans sa petite roulotte décorée de dessins de fleurs, l’artiste de Sainte-Hélène-de-Kamouraska Isabelle Massey crée des paysages oniriques, inventés, à partir de multiples images découpées dans des magazines et soigneusement classées. Elle s’inspire des paysages et du patrimoine bâti, où son atelier de création mobile est immobilisé.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/624898/isabelle-massey-sinspire-de-la-region-pour-creer-des-paysages-oniriques



Impact des écrans : des jeunes lucides, des parents à mettre à contribution

Les jeunes adolescents sont bien au fait de leur dépendance aux écrans et aux réseaux sociaux. C’est pourquoi bon nombre d’entre eux voient d’un bon œil l’idée de mieux encadrer leur utilisation. Ils soutiennent même que les parents doivent aussi jouer un rôle en décrochant davantage de leur téléphone à la maison.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/625160/impact-des-ecrans-des-jeunes-lucides-des-parents-a-mettre-a-contribution



Se tourner vers une nouvelle vie à 93 ans

L’abbé Yvan Morin a célébré sa toute dernière messe le dimanche 27 octobre à Rivière-du-Loup. L’église Saint-Patrice était pleine à craquer : 700 à 800 personnes se sont déplacées afin de remercier le prêtre pour ses 38 ans de services dans la paroisse. Un geste symbolique et inattendu qui restera longtemps inscrit dans sa mémoire.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/societe/625073/se-tourner-vers-une-nouvelle-vie-a-93-ans



L’église de L’Isle-Verte ne sera pas ouverte cet hiver

L’église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste, située au cœur de L’Isle-Verte, est maintenant fermée pour la saison hivernale. Le bâtiment patrimonial inauguré en octobre 1855 ne sera pas non plus chauffé par manque de budget, a confirmé la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/625202/leglise-de-lisle-verte-ne-sera-pas-ouverte-cet-hiver



Un projet d’école primaire de plus de 30 M$ à Trois-Pistoles

Le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSSFL) a déposé en septembre dernier une demande au ministère de l’Éducation afin de construire une toute nouvelle école qui regrouperait les 240 élèves du secteur primaire, à Trois-Pistoles. L’investissement pour la construction nouveau bâtiment est estimé entre 30 et 32 M$.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/625340/un-projet-decole-primaire-de-plus-de-30-m-a-trois-pistoles



La dette de Témiscouata-sur-le-Lac s’élève à 15 M$

La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac a déposé son rapport financier de l’année 2023 lors d’une séance extraordinaire le 11 novembre. La dette, que le maire Denis Blais qualifie de «contrôlée», se chiffre à 15 048 016 $. Malgré l’analyse des finances par Mallette, une firme comptable externe professionnelle, des élus et des citoyens restent suspicieux.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/625405/la-dette-de-temiscouata-sur-le-lac-seleve-a-15-m



Denis Blais ne se représentera pas à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac

La maire de Témiscouata-sur-le-Lac Denis Blais a confirmé qu’il ne solliciterait pas un second mandat le 12 novembre, au lendemain de la séance extraordinaire où les états financiers de la Ville de 2023 ont été déposés. Il ne trace toutefois pas une croix sur la vie politique.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/625427/denis-blais-ne-se-representera-pas-a-la-mairie-de-temiscouata-sur-le-lac



Le pharmacien Dominic Beaumont est radié pour 31 mois

Le pharmacien propriétaire de la pharmacie Proxim de Saint-Jean-de-Dieu, Dominic Beaumont, a été radié pour une durée totale de 31 mois, après avoir reconnu sa culpabilité à 34 infractions au code de déontologie de sa profession. Cette décision a été rendue par le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec, le 1er novembre.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/625541/le-pharmacien-dominic-beaumont-est-radie-pour-31-mois



Une transition technologique aux couts «exorbitants» pour les restaurants et les bars

Plusieurs voix s’élèvent dans la région de Rivière-du-Loup contre l’imposition d’une transition technologique dans le secteur de la restauration et des bars concernant la transmission des données financières à Revenu Québec. Pour certains entrepreneurs, dont Pier-Olivier Ruest, copropriétaire du 403.com et Pascal Gagnon, copropriétaire du Complexe le Triangle, la facture atteint un peu plus de 100 000 $.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/affaires-et-economie/625376/une-transition-technologique-aux-couts-exorbitants-pour-les-restaurants-et-les-bars



Quête de soins pour réparer les pots cassés

Capturer une histoire, des sensations et l’absence d’émotions, avec les images plutôt qu’avec les mots. Ce défi a été relevé par Keelan Young, qui a lancé le 6 novembre sa deuxième bande dessinée intitulée «Pots cassés».

>> https://www.infodimanche.com/actualites/culturel/625387/quete-de-soins-pour-reparer-les-pots-casses



Andréanne Lebel remporte le prix Antoine-Désilets

Andréanne Lebel, photojournaliste d’Info Dimanche, a remporté samedi à Trois-Rivières le prestigieux prix Antoine-Désilets de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ). Sa photographie de l’auteur-compositeur-interprète Louis-Jean Cormier, captée lors d’une prestation sur l’Île aux Lièvres, été primée dans la catégorie «Arts et Culture» de ce concours provincial.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/625827/andreanne-lebel-remporte-le-prix-antoine-desilets



Plaidoyer pour des médecins plus attentifs aux milieux ruraux

Sans médecin depuis quatre ans, la Coop de solidarité Santé Saint-Hubert voit d’un bon œil la volonté du gouvernement Legault de restreindre la pratique de la médecine privée pour les médecins nouvellement diplômés. Elle estime même qu’un éventuel projet de loi devrait aller plus loin en assurant une répartition «plus uniforme» des médecins sur tout le territoire québécois, y compris dans les régions.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/625794/plaidoyer-pour-des-medecins-plus-attentifs-aux-milieux-ruraux



Grève nationale illimitée chez Postes Canada

Les bureaux de Postes Canada de Rivière-du-Loup ne font pas exception à ceux de la province, ils seront fermés pendant une durée indéterminée. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève nationale le 15 novembre, à la suite d’un préavis de 72 heures.

>> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/625905/greve-nationale-illimitee-chez-postes-canada