L’église de L’Isle-Verte ne sera pas ouverte cet hiver 

L’église de La Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste, située au cœur de L’Isle-Verte, est maintenant fermée pour la saison hivernale. Le bâtiment patrimonial inauguré en octobre 1855 ne sera pas non plus chauffé par manque de budget, a confirmé la Fabrique de la paroisse de Saint-Jean-Baptiste.

L’an dernier, le chauffage de l’église avait été arrêté au début janvier, quelques jours après la messe de minuit. Il n’a jamais été remis en marche et il en restera ainsi pour la saison hivernale 2024-2025.

«Tout le système a été saigné au début de l’année et l’eau courante a récemment été arrêtée», a précisé la présidente de la Fabrique, Suzanne Marquis. «Lors d’une récente messe, il faisait 11 degrés dans l’église, ce n’était pas chaud et on ne veut pas étirer plus longtemps.»

Malgré tout le bon vouloir de la Fabrique, une réalité demeure : les couts de chauffage, évalués à environ 35 000 $ par an, sont beaucoup trop importants. C’est d’autant plus vrai à une période où les revenus retirés de la capitation sont en baisse.

«Cette année, nous avons seulement recueilli 5 800 $. Malheureusement, c’est loin d’être suffisant», s’est désolée Mme Marquis

«On sait que ce n’est pas l’idéal [de ne pas la chauffer], mais nous n’avons pas le choix», a indiqué celle qui est aussi conseillère municipale à L’Isle-Verte, indiquant que la Municipalité ne comptait pas défrayer la facture, comme elle l’a déjà fait par le passé.

L’an dernier, des dons avaient été recueillis afin de permettre de repousser la fermeture et de tenir la tenue d’une messe de minuit à même l’église de La-Décollation-de-Saint-Jean-Baptiste, un bâtiment classé au registre des monuments patrimoniaux par le ministère de la Culture et des Communications en 2015.

Cette fois, le scénario est un peu différent. En décembre prochain, cette messe sera toujours organisée, promet Suzanne Marquis, mais elle sera plutôt présentée dans une salle communautaire de l’école, grâce à la contribution d’un donateur. Quant aux messes du dimanche, elles seront tenues dans une salle du Resto Pub Le Madub toutes les cinq semaines.

AVENIR DE L’ÉGLISE

En octobre 2023, la Fabrique de L’Isle-Verte avait confirmé qu’elle allait pouvoir aller de l’avant avec la réalisation d’une étude de faisabilité afin de procéder à la conversion et à la réfection de l’église. Elle avait obtenu un montant de 38 250 $ de la part du Conseil du patrimoine religieux du Québec, de même qu’une somme supplémentaire de 12 000 $ de la Municipalité.

Au cours des prochains mois, une firme spécialisée devrait remettre une mise à jour du carnet de santé de l’église. Le document, que l’on souhaite accessible au début 2025, permettra à la Fabrique et à la Municipalité d’avoir une meilleure idée des travaux à réaliser et de prévoir la suite.

Déjà, il est clair que le clocher aura besoin d’amour plus tôt que tard. Même chose pour la façade avant dont la dégradation avait forcé la mise en place d’un périmètre de sécurité autour du parvis, l’automne dernier.

Peu importe le projet qui pourrait y élire domicile, la population de L’Isle-Verte devrait être appelée à se prononcer dans le cadre d’une consultation publique.