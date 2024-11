Le pharmacien Dominic Beaumont est radié pour 31 mois

Le pharmacien propriétaire de la pharmacie Proxim de Saint-Jean-de-Dieu, Dominic Beaumont, a été radié pour une durée totale de 31 mois, après avoir reconnu sa culpabilité à 34 infractions au code de déontologie de sa profession. Cette décision a été rendue par le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec, le 1er novembre.

Pendant plus de sept ans, l’intimé a fait l’usage immodéré de psychotropes en s’appropriant plusieurs comprimés ou capsules de psychostimulants pour sa propre consommation, à même ses inventaires de médicaments, et ce sans ordonnance valide. Dominic Beaumont a admis avoir commencé à consommer des médicaments de façon régulière depuis 2010, alors qu’il était à l’université. Il a fait l’acquisition de sa pharmacie en février 2015 et la durée des infractions à son code de déontologie s’étend de février 2015 à novembre 2023.

Le conseil de discipline a souligné que ces actions ont une gravité objective des plus élevées et qu’elles se trouvent au cœur de l’exercice de la profession. Il qualifie la preuve de «tout simplement accablante».

Dominic Beaumont s’est rendu à lui-même environ 450 services pharmaceutiques. Des débalancements de plusieurs milliers de médicaments manquants de l’inventaire de la pharmacie ont été rapportés, dont plus de 7 000 comprimés de dextro amphétamine et plus de 900 capsules de Dilaudid.

Lors des audiences, le pharmacien propriétaire de Saint-Jean-de-Dieu a affirmé avoir été confronté à un manque criant de personnel, alors qu’il exercait en région éloignée. En 2021, il a perdu 80 % de son personnel. Il a vécu un épuisement professionnel et sa situation personnelle était difficile. Dominic Beaumont a exprimé des regrets envers ses employés, ses patients, ses proches et son entourage. Il a déclaré être le seul à blâmer.

Éric Tremblay, syndic correspondant du conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec, a constaté que l’intimé conservait dans le sous-sol de sa pharmacie plusieurs boites de médicaments périmés, dont des substances contrôlées et des sirops narcotiques.

Dominic Beaumont a confirmé aux syndics qu’il n’avait aucune mesure de contrôle des stupéfiants et aucun logiciel de gestion de substances désignées. On peut apprendre dans la décision du conseil de discipline que des renseignements de nature confidentielle identifiant des patients ont été jetés directement dans les ordures ménagères, sans autre précaution pour en assurer la confidentialité.

Le pharmacien de Saint-Jean-de-Dieu a reconnu avoir fait preuve de négligence à l’égard de deux patients, notamment en commettant une erreur de distribution d’un médicament (insuline). Il a également laissé sa pharmacie accessible au public sans que tout service pharmaceutique soit rendu sous le contrôle et la surveillance constance d’un pharmacien.

En plus de ses 31 mois de radiation, Dominic Beaumont devra aussi se soumettre à une enquête particulière sur sa compétence à être effectuée par le comité d’inspection professionnelle, au moment de sa réinscription au tableau de l’Ordre des pharmaciens du Québec. Il devra s’abstenir de redevenir propriétaire d’une pharmacie pour une période de cinq ans après sa période de radiation. La pharmacie Proxim de Saint-Jean-de-Dieu a depuis été rachetée par les pharmaciens propriétaires Jean-Sébastien Blais, Jean-François Lépine et Guillaume Latulippe.