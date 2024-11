Grève nationale illimitée chez Postes Canada

Les bureaux de Postes Canada de Rivière-du-Loup ne font pas exception à ceux de la province, ils seront fermés pendant une durée indéterminée. Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a déclenché une grève nationale le 15 novembre, à la suite d’un préavis de 72 heures.

Une douzaine d’employés du bureau de poste situé sur la rue Lafontaine piquetaient le 18 novembre afin de sensibiliser la population à leur situation. Une rotation entre les travailleurs est effectuée sur trois quarts du matin au soir.

La convention collective d’une durée de quatre ans des employés de Postes Canada a pris fin au début 2024. La dernière négociation remonte à 2018.

En 2022, la partie patronale avait demandé une extension en raison de la pandémie, ce qui avait été accepté par le syndicat. «On voulait montrer notre bonne volonté», indique Éric Michaud, délégué syndical de la section 380 de Rivière-du-Loup.

Pour la nouvelle convention, le STTP demande l’équité entre les employés et les sous-traitants qui seraient beaucoup moins payés. «Avec les hausses des prix de l’essence et tout ce qui s’est passé depuis la pandémie, ces gens-là n’arrivent plus», indique M. Michaud.

La partie patronale aurait aussi demandé aux employés de baisser leurs salaires et leurs avantages sociaux pour les nouveaux employés. «On ne veut pas faire ce recul-là, car on pense que tout le monde devrait avoir le droit à une pérennité d’emploi», explique le délégué. Une hausse de salaire suivant l’inflation a aussi été demandée à la partie patronale.

Le 17 novembre, un médiateur, le même qui avait mené les négociations en 2018, a été associé au dossier puisque les disparités sont nombreuses entre les patrons et les employés. «On espère que les choses vont bien se passer», souhaite Éric Girard.

«Les petits commerçants, tous les petits artisans qui travaillent pour le temps des Fêtes, comptent sur nous. C’est pour ça que je souhaite que ça se règle le plus rapidement possible parce que ce sont les plus petits qui vont avoir mal et c’est eux qu’on devrait le mieux servir», conclut le délégué syndical.

Il a hâte de voir si le gouvernement votera une loi spéciale ou si la médiation règlera le conflit en quelques jours.

Notons que pendant la grève, la livraison des chèques, un service essentiel, est effectuée sur une base volontaire par les employés.