Isabelle Massey s’inspire de la région pour créer des paysages oniriques

Dans sa petite roulotte décorée de dessins de fleurs, l’artiste de Sainte-Hélène-de-Kamouraska Isabelle Massey crée des paysages oniriques, inventés, à partir de multiples images découpées dans des magazines et soigneusement classées. Elle s’inspire des paysages et du patrimoine bâti, où son atelier de création mobile est immobilisé.

Au cours de la semaine dernière, elle se trouvait dans le stationnement de la Maison de la famille du Grand-Portage, à Rivière-du-Loup. La professeure en arts plastiques spécialisés offre également des ateliers de collage dans le cadre de ce projet. Sa roulotte est ouverte au public de 15 h à 17 h.

Du 11 au 15 novembre, elle sera installée sur le terrain du Cercle des fermières de Cacouna. «J’aime bien quand les gens viennent me voir et m’apportent des photos. Ils me racontent des anecdotes qui nourrissent ma réflexion. Ça me fait plaisir de les accueillir», explique Isabelle Massey.

Les bâtiments et les paysages qu’elle recrée bénéficient tous d’une touche surréaliste et ludique. Parfois, il s’agit d’un ajout de crème fouettée sur un toit, ou encore de pattes de chien sous une maison, par exemple. L’atelier de collage avec les membres du Cercle des fermières de Cacouna se déroulera le 16 novembre, de 9 h à midi.

Les créations d’Isabelle Massey mettent en valeur le patrimoine bâti, tout en nourrissant l’imaginaire. À Rivière-du-Loup, ses inspirations principales provenaient de la vue sur le fleuve Saint-Laurent, les montagnes de Charlevoix et de l’architecture particulière que l’on retrouve dans le secteur du Vieux Rivière-du-Loup.

«C’est surréaliste aussi. Je suis une cinéphile et j’adore les films d’époque. J’ai ce bagage-là dans ma tête. J’ai certains collages qui rappellent les décors d’un studio d’Hollywood», ajoute l’artiste kamouraskoise.

Ces résidences de création à Rivière-du-Loup et Cacouna lui permettront de présenter une exposition intitulée «Nos petites maisons oniriques» le 17 novembre de 15 h 30 à 17 h 30 à la Maison de la culture de Rivière-du-Loup. Les œuvres de certaines personnes qui auront participé aux ateliers de créations seront également exposées.

Ce projet artistique est financé par la MRC de Rivière-du-Loup dans le cadre de l’entente de développement culturel.