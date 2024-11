Un projet d’école primaire de plus de 30 M$ à Trois-Pistoles

Le Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs (CSSFL) a déposé en septembre dernier une demande au ministère de l’Éducation afin de construire une toute nouvelle école qui regrouperait les 240 élèves du secteur primaire, à Trois-Pistoles. L’investissement pour la construction nouveau bâtiment est estimé entre 30 et 32 M$.

Le terrain envisagé, qui est déjà la propriété du CSSFL, se trouve au nord de l’école secondaire de Trois-Pistoles. Cet emplacement permettra aux élèves d’être plus près des infrastructures sportives de la Ville.

La demande adressée au ministère de l’Éducation concerne une nouvelle école de 16 classes de 24 élèves, soit une capacité de 384 élèves. Elle regrouperait tous les enfants des écoles primaires Chanoine-Côté, L’Italien et Gérard-Raymond.

«Ça fait un an qu’on regarde la structure de notre parc immobilier. Nous avons trois écoles primaires dans un rayon de 1,3 kilomètre qui demandent des investissements importants. À court et moyen terme, nous avons un déficit de fonctionnement, des gymnases désuets, un manque d’espace pour les services de garde et des enjeux de stationnement», explique la directrice générale de la CSSFL, Nancy Couture.

Des investissements de 13 M$ étaient nécessaire pour mettre à niveau ces trois écoles. Ce montant ne comprend pas l’agrandissement pour un gymnase, l’ajout d’espaces et le réaménagement de la cour d’école. L’option d’une construction neuve a donc été privilégiée.

Le CSSFL estime que le montant de 30 M$ nécessaire pour la construction d’un nouveau bâtiment permettra un retour sur l’investissement en 10 ans.

«Avec les nouvelles technologiques, nous ferons des économies de chauffage. Ce sera plus rentable à long terme», ajoute Mme Couture. Les frais d’entretien des bâtiments actuels font aussi partie de ce calcul duCentre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs.

Cet espace, au nord de l’école secondaire, est présentement occupé par une forêt nourricière qui a été plantée en 2020. «Nous allons avoir la réponse au mois d’avril 2025. On est loin de la première pelletée de terre, si nous avons un oui. Nous allons voir ce qu’on peut faire en collaboration avec nos partenaires. On a du temps, ce n’est pas une urgence. Il n’y a pas d’enjeux de sécurité à court ou moyen terme dans nos écoles», précise Nancy Couture.

La nouvelle école pourrait être construite dans un horizon de quatre ans, si le projet est accepté au printemps 2025. Le CSSFL entend poursuivre ses démarches s’il est confronté à un refus. Il a l’appui de la MRC des Basques, de la Ville de Trois-Pistoles et des équipes-écoles.