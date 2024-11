Andréanne Lebel remporte le prix Antoine-Désilets

Plus d’une centaine de producteurs agricoles et intervenants socioéconomiques du Bas-Saint-Laurent se sont rassemblés autour de la thématique Ensemble pour notre agriculture, le 11 novembre à l’Hôtel Levesque de Rivière-du-Loup. Par groupe de six à huit personnes, ils ont réfléchi à des idées concrètes afin de pérenniser et de dynamiser ...