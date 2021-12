Rétrospective 2021, juillet (1ere partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.



4,6 M$ pour la vitalisation dans les Basques

Après avoir entériné son cadre de vitalisation et a officialisé du même coup son appel de projets, la MRC des Basques annonce la signature d’une entente avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), qui permettra de soutenir la vitalisation de son territoire grâce à une enveloppe de 4,6 M$.

Ententes entre la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk et Québec

Deux ententes qualifiées d'historiques ont été conclues le vendredi 2 juillet entre le gouvernement du Québec et le Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk (PNWW) concernant les droits d’occupation pour certaines zones du port de Gros-Cacouna.

Terram Vermiculture s'implante à Lejeune

Terram Vermiculture inc., ayant son siège social à Saint-Juste-du-Lac, acquiert une partie des activités de la Ferme Eugénia du Bic et déménage la production dans les locaux de AgroÉnergie de l’Est, coop de solidarité située à Lejeune au Témiscouata.

La Maison des jeunes de Saint-Épiphane reçoit 60 000 $

La Maison des jeunes de Saint-Épiphane fait partie des 21 projets acceptés au Québec par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de l'appel 2021-2022 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. L’organisme a ainsi reçu une somme de 60 000 $ pour la construction d’une terrasse et d’un pavillon extérieurs.

Inauguration d’un local des jeunes à Saint-Modeste

Le 3 juillet, au centre récréatif Guillaume Bastille situé au 7, rue des loisirs à Saint-Modeste, s’est déroulée l’inauguration d’un local des jeunes. Plusieurs donateurs, citoyens et enfants étaient présents afin de découvrir l’espace mis à la disposition des adolescents de 11 à 17 ans.

Accident sur la route 291 à Saint-Épiphane

Une perte de contrôle survenue dans une courbe de la route 291 au nord de la municipalité de Saint-Épiphane a fait trois blessés peu avant 16 h le 7 juillet. La Sûreté du Québec indique que la route 291 sera fermée dans les deux directions pendant quelques heures.

Alcool au volant: 4 fois la limite permise à 10 h 15 à Saint-Pascal

Un homme de 56 ans a été intercepté à 10 h 15 le mercredi 7 juillet sur la rue Rochette à Saint-Pascal alors qu'il conduisait avec les facultés affaiblies. Selon l’éthylomètre, le résultat obtenu dépassait de quatre fois la limite permise par la loi.

« Haïti, c’est l’enfer sur terre » - Paul Talbot

Paul Talbot de Rivière-du-Loup est connu pour l’organisation de concerts-bénéfice pour venir en aide à des Haïtiens et des Dominicains. Résidant six mois chaque année à Cabarete en République Dominicaine, à seulement 80 kilomètres de la frontière avec Haïti, il jette un regard inquiet sur la pauvreté qui sévit là-bas et sur la violence qui se manifeste au quotidien.

Projet d’agrandissement à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

La ministre du Revenu national Diane Lebouthillier a annoncé au nom de la ministre du Développement économique Mélanie Joly un appui financier de 1 M$ de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Ce montant permettra à l’établissement hôtelier de se moderniser pour améliorer la qualité de son offre touristique.

Un parc à chiens sera aménagé à Témiscouata-sur-le-Lac

Après plusieurs années d’attente, les résidents de Témiscouata-sur-le-Lac pourront profiter d’un parc à chiens dès l’été 2022. L’endroit idéal pour sa mise en place a été choisi par les élus : le parc sera aménagé à l'extérieur du nouveau centre communautaire récréatif situé dans le quartier Notre-Dame-du-Lac.

Un nouveau contrat pour «le cœur et l’âme» du Rocket

Le joueur de hockey originaire de Saint-Éloi, Alex Belzile, a signé un contrat d'une saison à deux volets avec le Club de hockey Canadien pour la saison 2021-2022, a annoncé l’organisation montréalaise jeudi avant-midi.

Le restaurant Mikes fermé d'urgence à Rivière-du-Loup

Le restaurant Mikes de Rivière-du-Loup a été contraint de fermer ses portes après qu'un effondrement partiel de sa fondation ait laissé craindre le pire pour la structure du bâtiment qui l'abrite. Heureusement, les expertises ont démontré que le bâtiment datant de 1886 ne représentait aucun risque. Le restaurant a donc pu accueillir sa clientèle dès le samedi suivant.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/431891/le-restaurant-mikes-ferme-durgence-a-riviere-du-loup

Michel-Ange Nicolas a fui Haïti, son pays d’origine

En 2005 en Haïti, le kidnapping en échange d’une rançon prenait de l’ampleur. Michel-Ange Nicolas était alors étudiant à l’université. Après les cours, deux groupes marchaient dans la rue. Soudain, il a entendu des coups de feu derrière lui.

