Réouverture samedi du restaurant Mikes de Rivière-du-Loup

Il y aura eu plus de peur que de mal au restaurant Mikes de Rivière-du-Loup. Après avoir fermé ses portes mercredi en raison de dommages observés à un mur de fondation, les expertises ont démontré que le bâtiment datant de 1886 ne représente aucun risque. Le restaurant pourra donc accueillir sa clientèle dès ce samedi aux heures régulières.

Alexandre Paradis, vice-président principal du Groupe D RESTO propriétaire du restaurant, confirme que le bâtiment est sécuritaire. «C'est un bâtiment patrimonial qui nous appartient et dont nous assurons un entretien continu. Il n'aurait jamais été question de mettre en jeu la sécurité de notre clientèle», souligne M. Paradis.

Les clients pourront donc à nouveau fréquenter, en toute sécurité, le restaurant situé à l'intersection des rues Lafontaine et Ste-Anne.

La Ville de Rivière-du-Loup a mandaté la firme Hénault et Gosselin et un ingénieur en structure a pu évaluer le bâtiment. Par mesure préventive, le restaurant avait pris la décision de fermer ses portes.

Il n'est pas exclu que les travaux de réfection des trottoirs de la rue Ste-Anne soient à l'origine de l'affaissement, une expertise a donc été demandée.

L’édifice du 370, rue Lafontaine est considéré par plusieurs comme l’un des plus beaux immeubles et l’un des plus emblématiques du centre-ville louperivois. Le Groupe D RESTO est basé à Chicoutimi et possède plusieurs franchises de restaurants Mikes, Scores, La Belle & La Boeuf, Starbucks, Entre-Côte Riverin et Bâton Rouge.