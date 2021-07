Accident sur la route 291 à Saint-Épiphane

Une perte de contrôle survenue dans une courbe de la route 291 au sud de la municipalité de Saint-Épiphane a fait trois blessés peu avant 16 h le 7 juillet. La Sûreté du Québec indique que la route 291 sera fermée dans les deux directions pendant quelques heures.



Les trois victimes ont été transportées vers le centre hospitalier par les paramédics. Pour le moment, la SQ ne peut s'avancer sur la gravité de leurs blessures.

Le véhicule aurait dérapé sur plus de 70 mètres dans une courbe à la sortie du village de Saint-Épiphane avant de percuter un poteau d’Hydro-Québec et un arbre. Il s’est s’immobilisé sur un terrain résidentiel. « La vitesse pourrait avoir joué un rôle dans cette sortie de route. Un enquêteur en scène de collision se rendra sur place pour clarifier les causes et les circonstances de l'accident », a précisé la porte-parole de la Sûreté du Québec, Hélène St-Pierre.

Les pompiers des casernes de Saint-Épiphane et Saint-Arsène sont intervenus sur les lieux, mais ils n’ont pas eu besoin de faire de manoeuvre de désincarcération. À noter que la circulation est bloquée dans les deux directions.