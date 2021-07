Un nouveau contrat pour «le cœur et l’âme» du Rocket 

Le joueur de hockey originaire de Saint-Éloi, Alex Belzile, a signé un contrat d'une saison à deux volets avec le Club de hockey Canadien pour la saison 2021-2022, a annoncé l’organisation montréalaise jeudi avant-midi.

L'attaquant de 30 ans, qui a fait partie du groupe des «Black Aces» rappelés par le Canadien pour les dernières séries éliminatoires de la LNH, est l’une des pièces maitresses du Rocket de Laval offensivement. Il est aussi un leader incontesté au sein de la formation.

