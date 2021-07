La Maison des jeunes de Saint-Épiphane reçoit 60 000 $

La Maison des jeunes de Saint-Épiphane fait partie des 21 projets acceptés au Québec par le Secrétariat à la jeunesse dans le cadre de l'appel 2021-2022 du Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse. L’organisme a ainsi reçu une somme de 60 000 $ pour la construction d’une terrasse et d’un pavillon extérieur.

«On avait jusqu’au 11 janvier pour participer à l’appel de projets. Il y a eu une présélection pour laquelle 30 candidatures étaient gardées. Finalement on a reçu la lettre d’acceptation la semaine dernière, signée par le premier ministre du Québec, François Legault», a mentionné Katia Noël, directrice de la Maison des jeunes de Saint-Épiphane.

Le Programme d'aide aux infrastructures jeunesse permet aux organismes sans but lucratif, aux coopératives et aux entreprises d'économie sociale dont les activités s'adressent principalement aux jeunes de 15 à 29 ans de concrétiser des projets de rénovation, d'aménagement et de construction.

«L’été dernier en raison de la pandémie, les jeunes sont restés sur notre patio actuel, ils n’avaient pas le droit à l’intérieur. On a donc pensé qu’il serait intéressant d’agrandir notre patio et de construire un gazebo pour créer d’autres zones pour les jeunes», a expliqué Mme Noël.

C'est alors que le conseil d'administration, composé de jeunes et de parents du milieu, a décidé après discussion de créer un concept unique par l'aménagement d'un gazebo extérieur afin que les jeunes adolescents établissent des liens dans une atmosphère propice aux échanges.

La nouvelle partie de la terrasse aura donc 16 par 32 pieds, dont la moitié sera utilisée pour une première zone avec de la musique et une piste de danse tandis que l’autre partie sera pour le pavillon fermé (16 par 16 pieds) avec des portes-patios, un foyer électrique et des meubles.

«Nous avons constaté depuis plusieurs années qu'à la période de l'adolescence, les jeux de leur enfance ne les intéressent plus. Ils ne se sont pas encore trouvés d'autres champs d'intérêts, alors il est plus difficile de faire sortir les jeunes à l'extérieur surtout quand notre milieu ne permet pas d'avoir des zones de divertissement extérieures (ex. parc de skate)», peut-on lire dans le document de présentation du projet.

Pour être accepté, on devait également amasser 20 % de l’argent nécessaire au projet. La Maison des jeunes de Saint-Épiphane a reçu plein de partenaires, dont la Municipalité pour le terrain, le Comité des loisirs, la Caisse Desjardins Viger et Villeray et le Dépanneur 4 Coins. La directrice espère que les jeunes pourront bénéficier de leur nouveau pavillon extérieur vers la fin du mois de juillet ou au début d’aout.

Plus de 50 adolescents de 11 à 17 ans sont inscrits à la Maison des jeunes de Saint-Épiphane. Plusieurs d’entre eux participent activement aux activités. D’ailleurs le 25 juin dernier, ils ont collaboré à la collecte annuelle porte-à-porte qui permet d’amasser pas moins de 10 000 bouteilles et cannettes dans la collectivité. Les gens peuvent également en déposer toute l’année dans un bac à cet effet près de la Maison des jeunes.

Notons finalement qu’un autre appel de projets, pour la période 2022-2023, sera officiellement lancé le 6 juillet prochain. Le processus de participation se fera selon les deux étapes habituelles : d'abord, par le dépôt d'un avis d'intention, puis par celui d'une demande officielle, pour les organismes qui auront été invités à le faire. Les organismes qui désirent participer au Programme auront jusqu'au 28 septembre 2021 pour déposer un avis d'intention. Chaque projet déposé sera susceptible de recevoir une aide maximale de 300 000 $.