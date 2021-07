Projet d’agrandissement à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

La ministre du Revenu national Diane Lebouthillier a annoncé au nom de la ministre du Développement économique Mélanie Joly un appui financier de 1 M$ de Développement économique Canada (DEC) pour les régions du Québec à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Ce montant permettra à l’établissement hôtelier de se moderniser pour améliorer la qualité de son offre touristique.

Cette contribution remboursable annoncée le 8 juillet a donné un coup de main à l’entreprise afin de procéder à la réfection du hall d’entrée, des salles de bains et du corridor du rez-de-chaussée, des travaux qui sont réalisés à environ 90 %. L’Hôtel Universel a profité de la période d’accalmie causée par la pandémie pour lancer ce chantier évalué à 700 000 $.

«Je suis ravie que notre gouvernement soutienne les entreprises et les organismes de l’industrie touristique du Bas-Saint-Laurent en ces moments cruciaux. Notre gouvernement investit dans ces secteurs qui ont été durement touchés par la pandémie. Des rénovations comme celles-ci permettront à l’industrie touristique de rebondir plus forte que jamais, prête à accueillir à nouveau les touristes locaux et étrangers dans nos régions», explique la ministre Diane Lebouthillier.

Dès cet automne, la partie la plus importante du projet débutera, soit un agrandissement de l’hôtel vers l’ouest sur deux étages. Elle représente investissement de 1,8 M$, selon le propriétaire de l’Hôtel Universel, Gilles Lortie. Les restaurants Rialto et La Verrière seront ainsi remplacés par un concept plus actuel.

Un nouveau restaurant d’une capacité de 210 personnes et six nouvelles salles au deuxième étage seront ainsi aménagés, en collaboration avec les Entreprises Quéloup formées de six actionnaires. Au total, les deux entreprises investiront 4,5 M$ en 2021-2022 pour la mise en place de ce projet. Ces travaux d’envergure représentent la troisième phase du plan de développement quinquennal annoncé en 2017 par l’Hôtel Universel.

En mars 2020, l’Hôtel Universel avait investi 2,2 M$ pour la rénovation complète des 119 chambres d’origine de l’hôtel. L’entreprise avait obtenu une contribution financière remboursable de 750 000 $ de DEC.