Rétrospective 2023 : septembre

Classes vertes: quand l’école s’invite en nature

Abris et petit train de lecture, cuisine extérieure, grande table octogonale en bois, pavillon couvert: les classes vertes de l’école primaire Jolis-Vents de Saint-Cyprien sont maintenant prêtes à accueillir tous les élèves pour la rentrée scolaire. Ce projet d’envergure a nécessité trois ans de travail et un investissement de 45 340 $.

«Un grand moment d’émotion» - Jean Bélanger

Le président et chef de la direction de Premier Tech, Jean Bélanger, n’oubliera pas de sitôt la victoire du franco-ontarien Michael Woods lors de la neuvième étape du Tour de France. Il se souvient d’ailleurs très bien de l’endroit où il a regardé l’athlète de 36 ans franchir la ligne d’arrivée les bras dans les airs : sur un rang de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Casque de réalité virtuelle au Centre de jour de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB : Redonner le gout de vivre aux malades en phase palliative

Qui n’a pas rêvé et planifié de partir en voyage à sa retraite, de découvrir différents pays étrangers, de faire le tour du monde? Des retraités s’en donnent à cœur joie, explorent la planète. Mais plus souvent qu’autrement, la santé les rattrape et ils sont contraints de laisser cette nouvelle vie d’aventure derrière.

Des verrous à pontet pour sensibiliser au suicide

Des verrous pour armes à feu seront distribués en septembre et octobre dans chacune des MRC de la région. Une initiative du Centre prévention suicide du KRTB, en collaboration avec la Sûreté du Québec, dont l’objectif est de sensibiliser à la cause du suicide et à l’importance d’entreposer ses armes sécuritairement.

Démystifier la transformation numérique des entreprises

Dans le contexte économique inflationniste actuel, la transformation numérique peut agir comme un levier afin de permettre aux entreprises d’accroitre leur productivité. Desjardins a tenu une rencontre à ce sujet le 13 septembre à l’Hôtel Universel avec des entrepreneurs et des acteurs économiques de la région de Rivière-du-Loup afin d’entendre leurs préoccupations.

La nouvelle caserne incendie de Rivière-du-Loup inaugurée

Des locaux «réfléchis et optimisés», un design «moderne et lumineux», ainsi que des installations qui répondent «aux besoins actuels et futurs» des pompiers de Rivière-du-Loup. C’est une nouvelle caserne incendie dans l’ère du temps qui a officiellement été inaugurée le 15 septembre. Un lieu de travail fonctionnel, adapté et surtout sécuritaire qui servira la population de la région pour plusieurs décennies.

Pour une cuisine nappée à la sauce collective

On s'active dans la cuisine du Carrefour d'Initiatives Populaires (CIP) de Rivière-du-Loup en ce jeudi chaud de septembre. On s'affaire autour de la grande table alors que sur le poêle refroidissent de petites galettes sur une plaque de cuisson. «Hey gang, on en fait d'autres?», lance une animatrice. On mitonne de petits et grands plats, non pas par enjeu de précarité, mais surtout pour se connecter, échanger et rire. C'est aussi ça les Cuisines collectives.

Transmettre sa passion, une maille à la fois

Chandails, manteaux, robes, tuques, couvertures: aucun tricot, aussi complexe soit-il, n’est à l’épreuve des mains habiles de l’octogénaire Fleur-Ange Beaulieu. «Je n’aurai pas assez de temps pour faire tout ce que j’ai en tête, c’est certain», lance-t-elle, confortablement installée dans sa chaise berçante au Manoir Héritage de Trois-Pistoles.

Des pommes et des légumes au service de l’inclusion sociale

Un cœur au centre d’une pomme: cette image prend tout son sens à la Manne rouge de Rivière-du-Loup. Ce fruit devient le prétexte pour nourrir les humains au centre de ce projet en favorisant leur insertion socioprofessionnelle. Les pommes et légumes sont cueillis par des participants qui relèvent tous des défis différents dans le but de réintégrer le marché du travail.

L’Epic Meet remet plus de 11 000 $ au Centre prévention suicide du KRTB

L’exposition de véhicules Epic Meet de Rivière-du-Loup organisée le 4 septembre au Centre routier 1994 a permis de remettre un montant de 11 050,11 $ au Centre prévention suicide du KRTB.

Campagne de financement majeure de 3,5 M$ pour l’église Notre-Dame-des-Neiges

Un spectacle multimédia immersif à grand déploiement présenté au public à l’été 2026 et l’illumination extérieure de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles sont au cœur de la toute nouvelle campagne de financement 2023-2026 lancée par la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles le 27 septembre.

L’entreprise familiale duBreton fête ses 20 ans en sol louperivois

L’entreprise duBreton fête cette année ses 20 ans à l’usine de Rivière-du-Loup. Après un incendie qui a démoli l’usine le 14 mai 2002, elle a été reconstruite en sept à huit mois. Même si deux décennies ont passé depuis l’incident, qui marque l’arrivée en terre louperivoise de la manufacture, Témiscouata-sur-le-Lac, elle, se souvient.

