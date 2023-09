Campagne de financement majeure de 3,5 M$ pour l’église Notre-Dame-des-Neiges

Un spectacle multimédia immersif à grand déploiement présenté au public à l’été 2026 et l’illumination extérieure de l’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles sont au cœur de la toute nouvelle campagne de financement 2023-2026 lancée par la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles le 27 septembre.

Sous le slogan «Tout commence par un éclat de lumière», le spectacle immersif permanent intitulé «LUZ» sera inspiré d’une légende fondatrice de Trois-Pistoles, dépoussiérée pour l’occasion. Des équipements de sonorisation et d’illumination seront installés dans l’église afin de mettre en valeur son décor. Ils pourront aussi être utilisés lors d’autres événements culturels.

La première présentation de cette initiative est prévue à l’été 2026, quatre soirs par semaine et à certains moments clés de l’année. L’église peut accueillir jusqu’à 1 000 personnes. Un montant de 2 M$ sera récolté dans la communauté afin de développer ce spectacle multimédia.

Selon la présidente de la Corporation du patrimoine et du tourisme religieux des Trois-Pistoles, Édith Montambault, l’idée originale de ce projet a émergé il y a quatre ans lors des démarches d’illumination permanente de l’église de Trois-Pistoles. L’objectif est de «magnifier l’église pour la transposer en produit d’appel touristique à fort rayonnement», indique-t-elle. Mme Montambault ajoute que cette initiative agira comme un moteur de développement socioéconomique, de rayonnement et d’attractivité touristique. Elle souhaite que ce lieu devienne un incontournable dans l’Est du Québec.

L’église Notre-Dame-des-Neiges de Trois-Pistoles, construite entre 1882 et 1887 est protégée et classée par le gouvernement du Québec pour sa valeur historique, patrimoniale et architecturale. «À Trois-Pistoles, notre Château Frontenac, c’est l’église», image l’agent de développement de la SADC des Basques, Philippe Veilleux. Il ajoute que ce monument est emblématique et identitaire pour les gens de la région.

TRAVAUX DE RESTAURATION

Des travaux majeurs de restauration de l’église de Notre-Dame-des-Neiges sont nécessaires pour assurer sa pérennité à moyen et long terme. Ils s’inscrivent dans un contexte de diminution des revenus autonomes de la Fabrique et de l’augmentation graduelle des couts d’entretien. Le projet de restauration extérieure de l’église est évalué à 1,5 M$.

La première phase de la restauration est prévue pour 2024-2025 et elle concernera le parvis, les portes et les fenêtres. Au cours des prochaines années, le dôme central ainsi que la toiture et la maçonnerie devront être retouchés. Ces travaux ne seront pas subventionnés par le gouvernement.

Cette vaste campagne de financement est coprésidée par Jean-François Desgagné et Marie-Josée Picard, impliqués dans leur milieu. «C’est un lieu de culture, mais c’est aussi un endroit de rassemblement, de fête, une place où on vit des deuils aussi […] Aujourd’hui ce qu’il faut faire, c’est remettre l’église au cœur du village. Elle a besoin de renaitre. Nous nous impliquons parce qu’on y croit. Le train est parti, maintenant il faut embarquer dedans», a commenté M. Desgagné.

DONS

Les personnes intéressées peuvent faire un don à titre personnel sur la plateforme Canadon. Toute l’information est aussi disponible au www.projeteglise3p.com. Les gens d’affaires qui souhaitent s’impliquer peuvent contacter la chargée de projet Marie-Hélène Proulx à l’adresse courriel [email protected]. Il est aussi possible de choisir différentes options en soutenant l’élaboration du spectacle, la restauration de l’église ou ces deux initiatives à la fois. Desjardins a déjà confirmé qu’elle serait un partenaire majeur de ce projet.