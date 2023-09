Des pommes et des légumes au service de l’inclusion sociale

Un cœur au centre d’une pomme: cette image prend tout son sens à la Manne rouge de Rivière-du-Loup. Ce fruit devient le prétexte pour nourrir les humains au centre de ce projet en favorisant leur insertion socioprofessionnelle. Les pommes et légumes sont cueillis par des participants qui relèvent tous des défis différents dans le but de réintégrer le marché du travail.

En parallèle, la Manne rouge reçoit chaque fin de semaine des familles et visiteurs souhaitant faire de l’autocueillette dans le verger. Cet organisme sans but lucratif crée des rencontres entre des personnes qui ne se seraient peut-être pas rencontrées dans la vie de tous les jours en raison de leurs parcours divergents.

«Nos standards sont différents parce que notre priorité, c’est d’intégrer la personne dans son emploi et ensuite d’offrir les produits. Il faut avoir en tête que la Manne rouge est un espace humain et qu’il est possible d’avoir des interactions atypiques […] Venir ici, c’est encourager le projet et ça permet de déconstruire les préconceptions», explique la directrice de la Manne rouge, Karianne Bastille.

Cette année l’organisme encadre quatre personnes référées par Services Québec qui complètent une démarche d’insertion professionnelle. Il compte aussi des volets de réinsertion sociale (travaux communautaires) et de bénévolat.

«On est un lieu humain et on est là pour offrir un espace de développement sain et sécuritaire pour les personnes en apprentissage avec des activités agricoles, maraichères et pomicoles», précise la directrice.

La Manne rouge ne bénéficie pas d’une enveloppe de financement stable et récurrente. Cette année, elle n’avait que 1 000 $ de financement pour l’embauche d’un intervenant pour les participants en raison d’une réduction des enveloppes budgétaires gouvernementales. Après une demande auprès de Services Québec, la Manne rouge pourra bénéficier des services chaque vendredi jusqu’à la fin du mois d’octobre. L’organisme collabore avec le Centre d’entraide l’Horizon et Univers Emploi.

Les revenus réalisés par les activités d’autocueillette et la vente des pommes et des légumes permettent de soutenir la mission première de l’organisme d’insertion professionnelle.

«On essaie d’encadrer du mieux qu’on peut les participants et on les aide à s’outiller pour l’avenir et pour le travail», ajoute Karianne Bastille. Ils doivent affronter divers défis liés à l’organisation du temps, l’utilisation des outils technologiques, le développement de l’autonomie, l’acquisition de certaines normes sociales et la gestion de problèmes personnels qui ont une influence sur leur travail. L’équipe de la Manne rouge peut voir les participants évoluer au fil des semaines et gagner en confiance.

AUTOCUEILLETTE

Plus de 500 pommiers poussent dans le verger et certaines variétés de pommes sont disponibles en quantités limitées. Il est possible de réserver une période d’autocueillette sur le site Web lamannerouge.ca. Elle se déroule les samedis et dimanches de 10 h 30 à 16 h jusqu’au 8 octobre. La directrice Karianne Bastille invite la population à venir faire son tour et à cueillir des pommes dans le verger, tout en ayant en tête la mission première de l’organisme. «Nous voulons une participation bienveillante des clients et des visiteurs», souligne-t-elle. L’organisme est aussi ouvert à accueillir d’autres bénévoles pour l’aider à soutenir sa mission.

PANIERS SOLIDAIRES

Le 14 septembre avait lieu la livraison des premiers paniers solidaires de la Manne rouge. Des légumes sont remis au Carrefour d’Initiatives Populaires, à la Maison de la famille du Grand-Portage et au CLSC qui les donneront aux familles dans le besoin. Cette initiative a pu se poursuivre en 2023 en raison d’un don de 500 $ des Vieux Loups et de 5 000 $ de la députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Amélie Dionne.

La Manne rouge, je récolte, située sur la rue Beaubien, est un organisme à but non lucratif depuis 2017.