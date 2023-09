L’Epic Meet remet plus de 11 000 $ au Centre prévention suicide du KRTB

L’exposition de véhicules Epic Meet de Rivière-du-Loup organisée le 4 septembre au Centre routier 1994 a permis de remettre un montant de 11 050,11 $ au Centre prévention suicide du KRTB.

L’organisateur, Marc-Antoine Guy Rioux, indique qu’un record de participation a été battu. Un total de 365 véhicules ont été présentés sur le site pour le plus grand plaisir des amateurs de moteurs et de véhicules modifiés.

«À la base, je m’étais dit que je voulais rassembler plus de véhicules et peut-être dépasser la cible de 10 000 $ […] Les gens ont tous donné généreusement. C’est un deux pour un. Ils voient des véhicules, ils peuvent jaser et en plus, c’est pour une bonne cause», ajoute Marc-Antoine Guy Rioux. Grâce à l’implication de nombreux commanditaires, tous les dons accumulés sont remis à l’organisme communautaire partenaire de l’événement.

Les sommes amassées pour le Centre de prévention suicide du KRTB permettent à l’organisme de poursuivre sa mission en améliorant l’accessibilité des services pour les personnes qui vivent des difficultés.

Marc-Antoine Guy Rioux a déjà confirmé son intention d’organiser un 7e Epic Meet en 2024, cette fois avec une exposition de véhicules intérieure et extérieure.

En 2022, l’événement avait permis d’amasser 5 470 $ pour le Centre prévention suicide du KRTB. Les services de cet organisme sont gratuits. Il est possible de rejoindre le CPS du KRTB au 418 862-9658 du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h, ou par courriel à [email protected].