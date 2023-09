La nouvelle caserne incendie de Rivière-du-Loup inaugurée

Des locaux «réfléchis et optimisés», un design «moderne et lumineux», ainsi que des installations qui répondent «aux besoins actuels et futurs» des pompiers de Rivière-du-Loup. C’est une nouvelle caserne incendie dans l’ère du temps qui a officiellement été inaugurée le 15 septembre. Un lieu de travail fonctionnel, adapté et surtout sécuritaire qui servira la population de la région pour plusieurs décennies.

C'est d'ailleurs dans un esprit de fêtes et de reconnaissance que ce nouveau chapitre a été lancé pour les pompiers de Rivière-du-Loup, vendredi. Vingt-quatre heures avant que les citoyens puissent eux aussi enfin découvrir la caserne, après des années de discussions et d’analyses, plusieurs dignitaires s'y sont réunis en matinée afin de visiter et de célébrer cette réalisation pour le milieu louperivois.

«Nous l’avons souhaitée, espérée, rêvée, désirée, attendue…Mais enfin, c’est une réalité!», a d’ailleurs lancé le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, tout sourire, au cœur du bâtiment de la rue Témiscouata.

«Nous sommes très heureux de travailler maintenant dans un endroit moderne, spacieux et lumineux. Les pompiers bénéficient dorénavant d’espaces de travail adéquats, ainsi que de locaux réfléchis et conçus pour l’ergonomie, la sécurité et l’efficacité.»

Construite au cout de 11,5 M$, incluant une aide gouvernementale de 3,25 M$, la nouvelle caserne a finalement été érigée après plus de 15 ans de réflexions, de débats et d’analyses, ainsi que deux années de construction. Un chantier qui s’est complété sans embûches et qui a du même coup permis la réhabilitation d’un terrain stratégique situé au coin des rues Témiscouata et des Cheminots.

La caserne 14 de Rivière-du-Loup s’élève aujourd’hui comme un bâtiment de premier plan grâce à sa lumière naturelle, ses équipements à la fine pointe et son ergonomie qui facilitera le travail, l’efficacité et la qualité de vie des pompiers. En ce sens, il s’agit d’un reflet complètement opposé à l’Édifice Rosaire-Gendron qui abritait, encore jusqu’à tout récemment, les 48 pompiers de SSIRDL.

«L’Édifice Rosaire-Gendron nous a rendu de fiers services [...] L’heure était toutefois venue d’ouvrir un nouveau chapitre et de passer à l’action pour nos citoyens et notre communauté», a souligné le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille.

«Il s’agit d’un moment important de notre histoire, mais surtout d’un moment important pour notre avenir […] Nous avons maintenant une caserne digne de l’énorme responsabilité que portent sur leurs épaules nos pompiers basés ici.»

AUCUN ESPACE PERDU

Le nouveau quartier général du Service de sécurité incendie, qui répond aux normes actuelles dans le milieu incendie, compte cinq portes à l’avant, mais aussi plusieurs autres à l’arrière, permettant des sorties rapides de tous les types de véhicules et équipements, y compris ceux utilisés pour les opérations de sauvetage.

L’espace garage a été pensé dans les moindres détails afin de faciliter les déplacements, mais aussi la réalisation des tâches quotidiennes, dont l’entretien des véhicules et des équipements. On retrouve dans les bureaux des aires de vie pour les gardes 24/7, de même que des espaces de travail et de formation. Rien n’a été laissé au hasard.

«On a pris beaucoup beaucoup de temps pour tout analyser. Il fallait que tout soit minutieusement prévu et aujourd’hui, on profite du résultat. Ça nous a empêché des erreurs et des couts supplémentaires. Nous sommes bien et très fiers.»

Éric Bérubé souligne que plusieurs casernes québécoises ont été visitées pour la recherche et l’inspiration. Aujourd’hui, c’est au tour de celle de Rivière-du-Loup de faire des petits.

«Vous ne retrouverez pas de poignées de porte en or ici. C’est un beau bâtiment, moderne, mais c’est surtout une caserne fonctionnelle. Tout a été conçu pour répondre à nos besoins. Aucun espace n’a été perdu», a-t-il soutenu.

SÉCURITÉ DES CITOYENS

La nouvelle caserne permettra aux pompiers d’offrir un service de qualité aux résidents de Rivière-du-Loup et des environs, les principaux intervenants en sont convaincus. Questionné sur les délais d’intervention, le directeur Éric Bérubé a tenu, une nouvelle fois, à rassurer les citoyens inquiets, notamment ceux et celles qui habitent le secteur nord de Rivière-du-Loup.

«On va atteindre la force de frappe selon les exigences gouvernementales sans aucun problème», a-t-il dit.

«L’efficacité de la caserne, les installations, font en sorte que nous allons gagner beaucoup de temps sur la mobilisation des équipes. On est plus rapides à se déplacer. Tout est beaucoup plus fluide. Les portes ouvrent automatiquement grâce à la domotique. On perd des secondes dans le chemin, mais on en gagne beaucoup en amont sur place.»

*Rappelons que la Ville invite la population à visiter les nouvelles installations du Service de sécurité incendie à l’occasion d’une activités portes ouvertes de la caserne, le samedi 16 septembre, de 13 h à 16 h. En plus de pouvoir visiter l’ensemble du bâtiment, de nombreuses activités pour toute la famille seront proposées, dont l’accès à certains camions, des jeux d’adresse pour petits et grands, un photobooth pour garder de beaux souvenirs et quelques surprises.