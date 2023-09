«Un grand moment d’émotion» - Jean Bélanger

Le président et chef de la direction de Premier Tech, Jean Bélanger, n’oubliera pas de sitôt la victoire du franco-ontarien Michael Woods lors de la neuvième étape du Tour de France. Il se souvient d’ailleurs très bien de l’endroit où il a regardé l’athlète de 36 ans franchir la ligne d’arrivée les bras dans les airs : sur un rang de Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

Le passionné de vélo était lui-même sur une randonnée sur deux roues quand il a reçu un appel de son fils l’informant que le porte-couleurs de l’équipe Israel-Premier Tech s’apprêtait à remporter l’épreuve de la journée, le 9 juillet.

«J’ai écouté le dernier kilomètre et demi, en direct, tout seul dans le bois. Il y avait de l’émotion. Je criais et je l’encourageais», a-t-il décrit. «C’était émotionnel. Un autre grand moment.»

M. Bélanger a raconté l’anecdote en marge de la visite des cyclistes d’Israel-Premier Tech dans les locaux de la multinationale de Rivière-du-Loup, le 5 septembre. Une occasion naturelle de revenir sur les plus récents résultats de l’équipe lors du Tour de France.

Après les victoires de Simon Clarke et Hugo Houle célébrées en 2022, Israel-Premier Tech a remis ça avec une autre victoire d’étape, celle de Michael Woods, en 2023. Un bel exploit pour l’équipe qui a cette fois participé au plus grand rendez-vous cycliste au monde avec le statut d’invitée.

Au cumulatif, la formation internationale a d’ailleurs été l’une des 11 équipes professionnelles (sur un total de 22) à remporter une étape. Un fait d’armes peu banal. «C’est un accomplissement», a reconnu le chef d’entreprise.

Photo : Israel-Premier Tech

Par ailleurs, Jean Bélanger a confirmé une nouvelle fois qu’il n’avait jamais eu l’intention de revoir son partenariat auprès de l’équipe après que celle-ci ait été reléguée du World Tour par l'Union cycliste internationale (UCI) en décembre 2022. Il estime que l’équipe est de grande qualité, et ce, à plusieurs niveaux.

«Ce qu’on a comme équipe avec nos coureurs, nos partenaires techniques, nos directeurs, nos mécanos… c’est de niveau World Tour, de la Ligue nationale», a-t-il imagé. «Maintenant, on a un petit passage, un petit purgatoire, à passer pour trois ans, mais on va revenir. Déjà, cette année, les deux équipes qui nous ont dépassés sont plus loin [au classement].»

Il a aussi rappelé que l’implication de Premier Tech dans le milieu du vélo va bien au-delà d’un simple appui financier. «C’est une passion pour l’entreprise et moi, ce n’est pas un secret. On supporte des équipes et des jeunes de la relève depuis plus de 30 ans. C’est un engagement à long terme pour nous et ce petit recul-là de quelques années est dommage, mais pas fondamental.»

Questionné à savoir si les récentes victoires des cyclistes d’Israel-Premier Tech avaient eu un impact remarqué sur l’entreprise, le dirigeant n’a pas hésité à répondre à l’affirmative. Selon lui, celles-ci ont créé beaucoup de «bruits positifs» autour de son engagement dans le milieu du vélo, notamment en Europe où le sport est beaucoup plus reconnu et suivi.