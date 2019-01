Rétrospective 2018, novembre (1ère partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Un costume d'Halloween qui ne passe pas inaperçu

L'une des (belles) histoires qui vous auront le plus touché et fait réagir sur les réseaux sociaux est celle de Jessie et de son père Daniel Mosimann. Parce qu'un costume d'Halloween, c'est parfois une histoire de courage et de détermination.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/348785/un-costume-hors-de-lordinaire-pour-une-halloween-reussie

Beau succès pour la 3e édition du Combat des chefs

La 3e édition du Combat des chefs de la Fondation de la santé de Rivière-du-Loup fut couronnée de succès le samedi 27 octobre dernier au restaurant Le St-Patrice. Cette année, le Combat des chefs aura permis d’amasser 16 924,12 $.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/348775/beau-succes-pour-la-3e-edition-du-combat-des-chefs

Un défilé de Noël pas comme les autres

Dame Nature n'a peut-être pas été la plus collaborative cette année, mais ça n'a pas empêché quelques centaines de courageux bénévoles et spectateurs de sourire et de festoyer, le samedi 3 novembre, dans le cadre du traditionnel défilé de Noël de Chez nous à Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/348912/un-defile-de-noel-pas-comme-les-autres

Les Guerriers juvéniles sont champions!

Les Guerriers juvéniles de l’École secondaire de Rivière-du-Loup ont ajouté une page au livre d’histoire de l’organisation, le dimanche 4 novembre. L’équipe a bouclé une saison parfaite en remportant la grande finale du championnat du RSEQ en division 2 par la marque de 44 à 0 contre le Sélect de Rimouski.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/348920/les-guerriers-juveniles-sont-champions

Un statut transitoire pour André Beaulieu

La nomination d'André Beaulieu, également conseiller municipal à Rivière-du-Loup, à titre d’attaché politique pour le député Denis Tardif dans le Témiscouata a fait réagir et s'est value de nombreuses critiques. À peine un mois plus tard, le député Denis Tardif assurait qu'il s'agissait d'une période de «transition».

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/349644/un-statut-transitoire-pour-andre-beaulieu

Gaétan Ouellet tacle le député Denis Tardif

Le dossier des arénas à Témiscouata-sur-le-Lac, encore et toujours. En novembre dernier, le nouveau maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, n’a pas mâché ses mots à l’endroit du député Denis Tardif, lui décochant plusieurs flèches et allant jusqu’à l’accuser «d’opportunisme» dans cet épineux dossier.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/349560/gaetan-ouellet-tacle-le-depute-denis-tardif

Plus d’une centaine de marcheurs pour l’environnement à Cacouna

Le 10 novembre dernier, plus d’une centaine de personnes ont marché dans les rues de Cacouna sous les flocons de neige dans le cadre du mouvement «La planète s’invite au Parlement», qui se tenait dans une douzaine de localités du Québec. La branche de cette marche provinciale à Cacouna était organisée par Martin Poirier, Stéphanie Robert et Hugo Latulippe.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/349516/plus-dune-centaine-de-marcheurs-pour-lenvironnement-a-cacouna

Frappe policière à Cacouna et à Montréal

L’enquête initié par les enquêteurs de la Sûreté du Québec du poste de la MRC de Rivière-du-Loup sur un important vol perpétré dans une résidence de Rivière-du-Loup, il y a quelques semaines, a non seulement permis d’arrêter son auteur à Cacouna en novembre dernier, mais aussi de remonter une filière responsable d’une douzaine de vols et d'introduction par effraction dans la grande région de Montréal.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/349678/frappe-policiere-a-cacouna-et-a-montreal

Le Domaine Quatre Saisons au cœur d’un recours collectif ?

Alors que la neige recouvre la Réserve de Parke et le Domaine Quatre Saisons, son ancien gestionnaire demeure convaincu du potentiel de développement du Domaine. Gilles Gagné se montre toutefois amer envers le grand chef de la Confédération des peuples autochtones du Canada (CPAC), Guillaume Carle.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/349730/le-domaine-quatre-saisons-au-cur-dun-recours-collectif

Arénas : Québec donne son accord à Témiscouata-sur-le-Lac

Près de 48 heures après une sortie considérée par plusieurs comme étant «maladroite»​ du député Denis Tardif, qui avait fait part de l'inadmissibilité d'un montage financier déposé en aout, voilà que Québec confirme que Témiscouata-sur-le-Lac pourra aller de l'avant avec son projet qui compte notamment sur la construction d'un nouvel aréna dans le quartier Cabano.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/349739/arenas-quebec-donne-son-accord-a-temiscouata-sur-le-lac

Ossements déterrés dans le quartier Notre-Dame-du-Lac

En novembre dernier, Pierre Boudreau, directeur de l’Intermarché Coop à Témiscouata-sur-le-Lac, a expliqué que les ossements de 14 sépultures qui ont été déterrés lors des travaux pour déplacer une servitude d’eau et d’égout afin de permettre la construction d’un bâtiment dans le quartier Notre-Dame-du-Lac n’étaient pas sur le site du projet des Résidences Notre-Dame.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/349753/ossements-deterres-dans-le-quartier-notre-dame-du-lac-pas-sur-le-site-du-projet-des-residences-notre-dame

CN: le train passe, le danger reste

Le CN ne badine pas quand il est question de sécurité aux abords des voies ferrées. Les opérations de surveillance se succèdent... et les constats d’infraction suivent. L'opération n'est pas passée inaperçue le 8 novembre dernier à Saint-Alexandre-de-Kamouraska.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/349784/cn-le-train-passe-le-danger-reste