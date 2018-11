Gaétan Ouellet tacle le député Denis Tardif

Le nouveau maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, n’a pas mâché ses mots à l’endroit du député Denis Tardif, lui décochant plusieurs flèches et allant jusqu’à l’accuser «d’opportunisme» dans le dossier des arénas, à la suite de la publication d’un communiqué de presse, le 13 novembre.

Dans une missive envoyée aux médias, le député Tardif avance que le montage financier du nouveau projet d’aréna au Témiscouata n’est «pas admissible dû au 3,6 M$ de compensation d’assurance». Cette réponse du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur aurait d’ailleurs été envoyée à la Ville de Témiscouata-sur-le-Lac, le 27 aout.

«Sortir cela maintenant, alors qu’il n’a pas été impliqué dans ce dossier très émotif, je considère que c’est de l’opportunisme politique, c’est mettre de l’huile sur le feu», a lancé M. Ouellet qui a rencontré M. Tardif quelques minutes en début de matinée.

«S’il veut montrer au monde qu’il bouge, c’est un pas pire dossier pour le faire, mais on lui a dit de s’en trouver un autre. Depuis le mois d’aout, la Ville poursuit ses démarches. Depuis mon assermentation, les discussions sont intensives, on ne lâche pas, on progresse», a-t-il ajouté.

M. Ouellet va même plus loin. Il mentionne n’être «pas ravi» de la nomination du conseiller municipal de Rivière-du-Loup, André Beaulieu, comme attaché politique au Témiscouata et il se demande si le député n’est pas en train de faire diversion sur ce mécontentement qui a aussi été soulevé par le Parti Québécois.

«On ne digère pas qu’on n’est pas capable de trouver quelqu’un de local pour défendre nos intérêts. Comment voulez-vous qu’on développe des liens avec M. Beaulieu s’il est conseiller à Rivière-du-Loup?»

DOSSIER PROGRESSE

Gaétan Ouellet estime en prime que Denis Tardif s’invite sur une photo dont il n’a pas sa place et il lui reproche de s’immiscer dans un dossier qu’il ne maitrise pas. Dans son communiqué, le député de la CAQ mentionne que le MÉES est «toujours en attente du montage financier officiel et final», que le projet pourrait être déposé de nouveau, mais que les délais de traitement pourraient aller jusqu’à 8 mois. D’ici là, lit-on, il n’y a aucune assurance à savoir s’il restera des fonds disponibles.

«Je répète que la Ville continue d’avoir des discussions intensives avec le ministère. C’est pour ventiler le projet et s’assurer que la portion aréna [de la subvention] puisse être mise sur 2 adresses. Le ministère est intéressé à regarder, alors le dossier chemine et il chemine bien», soutient M. Ouellet. «M. Tardif fait peur en parlant de délais importants et il sous-entend qu’il doit mettre le pied à terre pour ne pas qu’on perde le dossier, alors que nous, nous sommes en train de gagner. Je suis confiant que nous aurons des réponses rapidement, peut-être même la semaine prochaine. Nous ne sommes pas retournés à la case départ.»

Lors des dernières élections, le premier magistrat n’a jamais caché sa volonté de construire un seul aréna neuf à Témiscouata-sur-le-Lac. Aujourd’hui, bien qu’il concède n’avoir pas encore la lettre d’appui du ministère entre les mains, il mentionne que le ressenti est positif et et que le projet est loin d’être mort.

TRANSPARENCE

De son côté, Denis Tardif souligne n’avoir fait que respecter ses engagements auprès de la population. «Lors des dernières élections, je me suis engagé à obtenir rapidement des réponses officielles du ministère si le projet s’avérait transférable ou non et à rendre cette information publique. Les citoyens ont maintenant réponse à leurs questions. Il fallait le dire», a-t-il partagé, précisant avoir aussi présenté les faits au Collectif social.

L’élu de la Coalition Avenir Québec avoue qu’il n’était pas au courant des plus récentes démarches de la Ville auprès de MÉES. Il affirme néanmoins qu’aucun montage financier et final n’avait été présenté au ministère en date du 9 novembre. «L’objectif n’était pas de mettre du gaz sur le feu. Les gens ont le droit à l’information. C’est un dossier trop émotif pour qu’ils restent dans l’ignorance, ça fait partie de ma culture du changement. Je ne remets ni le projet, ni le travail en question.»

Quant au dossier de l’attaché politique André Beaulieu, Denis Tardif mentionne que ce dernier assure présentement «une transition». «J’ai cherché, mon équipe a cherché, mais nous n’avons pas trouvé la personne [au Témiscouata] qui a l’intérêt pour faire ce travail de deux jours par semaine, les vendredis et les samedis. Mais ça ne veut pas dire qu’elle n’existe pas. J’invite les gens à me proposer des noms, ça va me faire plaisir d’étudier les dossiers», a-t-il déclaré.