Un défilé de Noël pas comme les autres

Dame Nature n'a peut-être pas été la plus collaborative cette année, mais ça n'a pas empêché quelques centaines de courageux bénévoles et spectateurs de sourire et de festoyer, ce samedi 3 novembre, dans le cadre du traditionnel défilé de Noël de Chez nous à Rivière-du-Loup.

Pluie, éclairs, tonnerre... la 15e visite officielle du Père Noël en sol louperivois aura décidément été unique (et humide!). Mais comme si cela ne pouvait pas se passer autrement, c'est sous une épaisse neige que la parade s'est terminée. Comme quoi la féérie n'est jamais bien loin lorsqu'il est question de Noël.

N'ayant pas peur d'affronter les éléments, plusieurs centaines de spectateurs, jeunes et moins jeunes, se sont rassemblés le long du parcours qui empruntait, notamment, la rue Lafontaine, le boulevard de l'Hôtel-de-Ville et la rue Desjardins. Armés d'un parapluie et d'un imperméable, ils souriaient. Le moral était bon.

Pendant un peu plus d'une demie-heure, plusieurs dizaines de chars allégoriques et voitures illuminées se sont succédés. Même la mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet et le député Bernard Généreux ont bravé la pluie. Le Père Noël a quant à lui conclu la marche armé de son parapluie...une scène encore là bien spéciale.

Notons qu'en raison du mauvais temps, les feux d'artifices prévues après le défilé ont été remis à 16 h dimanche, lors du départ dudit Père Noël au Parc du Campus-et-de-la-Cité.

DIMANCHE

En journée, outre l'Assiette-Brunch, qui a lieu de 10 h à 13 h, le marché de Noël accueillera à nouveau les visiteurs sous le grand chapiteau entre 10 h et 16 h. Plusieurs dizaines d’exposants vous attendent avec des bijoux, des vêtements, des délicatesses pour le palais, des objets coup de cœur et beaucoup plus.

Mais le rendez-vous que petits et grands ne voudront pas manquer est sans doute le dernier rendez-vous, à compter de 13 h 30 avec le père-Noël, suivi des fameux feux d’artifice.

Tous les détails de la programmation sont disponibles au http://www.noelcheznous.com/.