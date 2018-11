Frappe policière à Cacouna et à Montréal

L’enquête sur un important vol perpétré dans une résidence de Rivière-du-Loup, il y a quelques semaines, a non seulement permis d’arrêter son auteur à Cacouna mercredi matin, mais aussi de remonter une filière responsable d’une douzaine de vols et d'introduction par effraction dans la grande région de Montréal.

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec en collaboration avec le service de police de la ville de Montréal ainsi que plusieurs autres services de police municipaux de la grande région de Montréal, ont procédés à l’arrestation de 4 individus en plus d’effectuer 3 perquisitions soit deux à Montréal et une dans un appartement d'un immeuble situé sur la rue du Patrimoine à Cacouna.

À Cacouna les policiers ont arrêtés Yves Pelletier âgé de 54 ans. Ce dernier a comparu au palais de justice de Rivière-du-Loup en après-midi. Il sera de retour en Cour lundi.

«L'enquête découle d’un vol commis dans une résidence de Rivière-du-Loup. L'enquête a permis de résoudre le crime, mais aussi de mener à la résolution d’une douzaine d’autres vols et d’introductions par effraction perpétrés dans la grande région de Montréal au cours des dernières semaines», a souligné le sergent Claude Doiron.

SECM

Les Services des enquêtes sur les crimes majeurs (SECM) regroupent plus 250 enquêteurs répartis sur l’ensemble du territoire de la Sûreté du Québec. Ils réalisent des enquêtes d’envergure sur des crimes visant les personnes et les propriétés ainsi que sur des crimes financiers. De plus, les SECM coordonnent les enquêtes dans les postes de MRC et collaborent avec les divers services policiers municipaux.