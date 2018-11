Un statut transitoire pour André Beaulieu

La nomination d’André Beaulieu à titre d’attaché politique pour le député Denis Tardif pourrait être de courte durée. Selon M. Tardif, celui qui est également conseiller municipal à Rivière-du-Loup assure une période de «transition».

Lors d’un entretien avec Info Dimanche, ce mardi 13 novembre, l’élu de la Coalition Avenir Québec dans Rivière-du-Loup-Témiscouata a accepté de revenir sur ce choix qui a fait grand bruit depuis son annonce.

«M. Beaulieu est là pour assurer une transition. […] J’ai cherché, mon équipe a cherché, mais nous n’avons pas trouvé la personne [au Témiscouata] qui a l’intérêt pour faire ce travail de deux jours par semaine, les vendredis et les samedis. Mais ça ne veut pas dire qu’elle n’existe pas. J’invite les gens à me proposer des noms, ça va me faire plaisir d’étudier les dossiers», a-t-il déclaré.

Rappelons que la nomination de M. Beaulieu a suscité critiques et réactions au Témiscouata. Plus tôt dans la journée, le maire de Témiscouata-sur-le-Lac a mentionné n’être pas ravi de la situation. Un mécontentement a également été soulevé par le Parti québécois, dans les dernières semaines.

