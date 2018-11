Arénas : Québec donne son accord à Témiscouata-sur-le-Lac

Près de 48 heures après une sortie considérée par plusieurs comme étant «maladroite»​ du député Denis Tardif, qui avait fait part de l'inadmissibilité d'un montage financier déposé en aout, voilà que Québec confirme que Témiscouata-sur-le-Lac pourra aller de l'avant avec son projet qui compte notamment sur la construction d'un nouvel aréna dans le quartier Cabano.

Depuis plusieurs mois, l'administration municipale était en constante discussion avec les fonctionnaires des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). Leurs efforts n'auront pas été vains. Un montage financier fignolé, déposé ces derniers jours, a finalement été accepté, selon le maire Gaétan Ouellet.

«Le dossier a maintenant été transféré du côté du gouvernement fédéral qui doit lui aussi donner son accord, mais nous croyons que c'est une formalité», s'est-il réjouit, jeudi.

Du côté du député, l'équipe de Denis Tardif confirme que des échanges partagés le 14 novembre avec le MAMH ont «permis de préciser que la fiche synthèse du projet révisé est en rédaction et qu’elle sera transmise au Gouvernement du Canada pour analyse». Elle mentionne aussi avoir transmis le numéro de ce projet aux députés Guy Caron (NPD) et Rémi Massé (PLC) afin d'assurer l'avancement du dossier au fédéral.

PRÉSENTATION

En mai, le conseil municipal avait présenté à la population témiscouataine son nouveau projet. On y avait mentionné que l’argent consenti pour la rénovation de l’Aréna régional Jacques-Dubé serait affecté à la construction d’un seul aréna situé sur un terrain près de l’École secondaire de Cabano, au cout de 9 millions de dollars. Dans le quartier Notre-Dame-du-Lac, il y aurait la construction d’un centre communautaire, récréatif et d’évènementiels au cout de 7,6 M $.

À l'époque, on avait également mentionné que la somme assumée par la Ville s'élèverait à 2 M$. Selon les élus, l’impact sur le compte de taxes serait à zéro puisque la Ville puiserait 147 000 $ par année des revenus éoliens pour financer le projet. La Ville aurait aussi la possibilité d’obtenir des sommes de commanditaires diminuant ainsi sa participation financière.

En entrevue avec Info Dimanche, Gaétan Ouellet a réitéré son engagement de réaliser un projet inclusif à l'ensemble des citoyens et citoyennes de Témiscouata-sur-le-Lac. «Je pense que c'est une bonne nouvelle en lien avec les orientations que nous avons à la Ville. Certains verront ici un gain pour Cabano, mais il ne faut pas oublier tout le potentiel que nous offre le centre à Notre-Dame-du-Lac. Que ce soit le dek hockey, le BMX...nous avons de l'argent pour réfléchir et faire un projet d'envergure et tourné vers le futur.»

Rappelons qu’en début de semaine, dans un objectif de transparence, le député Denis Tardif avançait, par l’entremise d’un communiqué, que le montage financier déposé le 2 aout pour le nouvel aréna était inadmissible au gouvernement du Québec et que l’administration municipale le savait depuis la fin aout.

Rapidement, le maire Gaétan Ouellet a répliqué et a tenu à rassurer la population. «Le dossier chemine bien […] Je suis confiant que nous aurons des réponses rapidement, peut-être même la semaine prochaine. Nous ne sommes pas retournés à la case départ», avait-il déclaré. À croire qu’il avait une boule de cristal.