Rétrospective 2018, juin (2e partie)

Info Dimanche vous présente sa revue de l'année. Évènements marquants, rencontres inspirantes, au fil des prochains jours vous trouverez sur le site un retour dans le passé des 12 derniers mois.

Incendie extérieur majeur à l'usine F.F. Soucy

Au final il y aura eu plus de peur que de mal le mardi 12 juin après-midi quand une épaisse colonne de fumée et des flammes s'échappaient de copeaux de bois situés à l'arrière de l'usine F.F. Soucy.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/338522/incendie-exterieur-majeur-a-lusine-ff-soucy

Un feu de forêt a menacé des maisons à Saint-Antonin

Un incendie de forêt a fait rage le mardi 12 juin après-midi dans le secteur du Domaine de la Rivière-Verte à proximité de la phase III du développement à Saint-Antonin et a menacé des maisons et terrains. Les pompiers plusieurs casernes ont été sur place et deux avions-citernes de la SOPFEU ont participé à l'intervention.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/338533/un-feu-de-foret-a-menace-des-maisons-a-saint-antonin

Marc-Antoine Bérubé prend une pause

En juin dernier, le lanceur originaire de Trois-Pistoles, Marc-Antoine Bérubé, a décidé de prendre une pause du baseball. L’athlète de 25 ans a fait part de sa décision à l’organisation des Capitales de Québec, la semaine dernière.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/338547/marc-antoine-berube-prend-une-pause

Britanie Cauchon continue de briller

L’étoile de la cycliste Britanie Cauchon ne s’éteint pas. Dans la région de Gatineau les 9 et 10 juin pour participer à la 2e tranche de la Coupe du Québec, l’athlète originaire de Saint-Alexandre-de-Kamouraska a atteint son objectif de mettre la main sur le maillot blanc de meneuse au classement général.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/sports/338548/britanie-cauchon-continue-de-briller

Un temps d’arrêt demandé

Un citoyen de L’Isle-Verte, Maurice Dumas, a lancé un cri du cœur. À une époque où la consommation est reine et dans laquelle les gens ne trouvent plus de temps pour eux et pour leurs proches, l’ancien professeur de littérature invite, dans un manifeste d’une cinquantaine de pages, à prendre du recul et à s’arrêter pour réfléchir et agir.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/culture/338716/un-temps-darret-demande

Opération policière : un homme arrêté à Rivière-du-Loup

À la suite de longues négociations et d'une importante opération policière, les agents de la Sûreté du Québec ont procédé à l'arrestation d'un homme de 32 ans, ce dimanche 17 juin, dans un bloc à logements situé sur la rue Desjardins à Rivière-du-Loup.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/338882/operation-policiere-un-homme-arrete-a-riviere-du-loup

Incendie mortel à Rivière-du-Loup

Deux personnes ont perdu la vie le lundi 18 juin dans un incendie qui a ravagé une habitation à loyer modique (HLM) de l’Office municipal d’habitation de Rivière-du-Loup situé sur la rue Gilles. Une autre personne a été hospitalisée et l'on craint pour sa vie. Un incendie funeste.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/338879/incendie-mortel-a-riviere-du-loup

Rodéo spectaculaire à Saint-Antonin

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les amateurs de rodéos et de compétitions équestres en ont eu pour leur argent, du 15 au 17 juin, dans le cadre de la 11e organisation du Festival Country de Saint-Antonin. Beau temps, ambiance survoltée, spectacles et acrobaties de toutes sortes étaient à l’horaire des petits comme des grands.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/338878/photos-rodeo-spectaculaire-a-saint-antonin

Vol de véhicules et de cargaison de poulets à Saint-Antonin

Deux suspects ont été arrêtés à Montréal par les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) en lien avec un vol commis le 17 juin à Saint-Antonin de trois poids lourds et trois remorques réfrigérées contenant des poulets.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/339099/vol-de-vehicules-et-de-cargaison-de-poulets-a-saint-antonin

Jocelyn Réal Dubé écope de 30 mois de prison

L'incendiaire de la Société St-Vincent-de-Paul, Jocelyn Réal Dubé, a finalement reçu sa sentence le jeudi 21 juin au palais de justice de Rivière-du-Loup. La juge Andrée St-Pierre l’a condamné à 30 mois d’emprisonnement.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/339249/jocelyn-real-dube-ecope-de-30-mois-de-prison

Une personne évacuée par traineau à la SEBKA

Les pompiers du Service de sécurité incendie KamEst ont aidé une équipe de paramédics à porter secours à un homme d’une quarantaine d’années qui a chuté dans les sentiers de la Société d’écologie de la batture du Kamouraska (SEBKA) de Saint-André-de-Kamouraska, le samedi 23 après-midi.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/faits-divers/339440/une-personne-evacuee-par-traineau-a-la-sebka

Andrew Scheer de passage à Rivière-du-Loup

De la grande mais brève visite était de passage à Rivière-du-Loup le 24 juin dernier. Souhaitant continuer de se faire connaitre davantage au Québec, le chef du Parti conservateur du Canada, Andrew Scheer, a décidé de participer aux célébrations de la Fête nationale, cette fin de semaine. Brièvement de passage à Rivière-du-Loup après une traversée du Saint-Laurent, l’homme politique a tendu la main aux Québécois.

-> https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/339443/andrew-scheer-de-passage-a-riviere-du-loup

Période de chaleur : les services ambulanciers invitent la population à la vigilance

Il a fait beau en juin, chaud aussi. Au point même ou Dessercom, la plus importante entreprise ambulancière du Québec avec ses 200 véhicules répartis sur une portion importante du territoire québécois, a invité la population à être davantage vigilante durant les journées de chaleur accablante annoncée par Environnement Canada.