Rétrospective 2022 : novembre

Le centre récréatif de Témiscouata-sur-le-Lac ouvre ses portes

Le centre récréatif PGR de Témiscouata-sur-le-Lac, situé au 121, rue de l’Aréna a été inauguré, le 1er novembre. Avec l’aréna Cascades qui a ouvert ses portes en septembre dernier, c’est un peu moins de 21,5 M $ qui ont été investis pour la concrétisation de ces deux projets. Le nouveau bâtiment comporte de nombreux attraits qui ont été accessibles à la population témiscouataine dès le 7 novembre.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/474789/le-centre-recreatif-de-temiscouata-sur-le-lac-ouvre-ses-portes

La socialisation, un outil «primordial» à une intégration réussie

S’installer dans un nouveau pays, y apprendre la langue et la culture, tout en complétant les démarches administratives nécessaires, représente un défi de taille qui peut souvent être lourd et fastidieux. Mais à travers les embuches et les difficultés de l’immigration, il y a aussi les rencontres, les échanges, le partage et les découvertes, bref beaucoup d'éléments positifs.

https://www.infodimanche.com/actualites/societe/475033/la-socialisation-un-outil-primordial-a-une-integration-reussie

Dynamophilie : Axele Fortin-Bélanger est championne

Axele Fortin-Bélanger effectuent ses premiers pas dans le domaine de la dynamophilie, mais voilà qu’elle s’impose déjà sur la scène provinciale. L’athlète de Notre-Dame-du-Portage a remporté une médaille d’or lors des plus récents championnats provinciaux qui avaient lieu Saint-Hyacinthe, le 28 octobre.

https://www.infodimanche.com/actualites/sports/475392/dynamophilie-axele-fortin-belanger-est-championne

Enfouissement des déchets : des risques à éviter

Des sacs de plastique accrochés par centaines à une clôture de fer, surplombés par des goélands, ce décor fait partie du quotidien des travailleurs du Lieu d’enfouissement technique, dans le secteur de Rivière-des-Vases à Cacouna. Les déchets de plus de 105 000 personnes y aboutissent chaque semaine.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/475391/enfouissement-des-dechets-des-risques-a-eviter

Crise du logement : de l’optimisme malgré les défis

La crise qui frappe les milieux du logement et de l’habitation au Québec ne se règlera pas en quelques mois, ni même en quelques années, mais la discussion qui s’accentue sur cette problématique et la mobilisation de différents partenaires dans la recherche de solutions forcent les intervenants du milieu à tendre vers l’optimisme.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/475845/crise-du-logement-de-loptimisme-malgre-les-defis

Fraude : histoire d’horreur pour une résidente de Pohénégamook

Le cellulaire sonne, sur l’afficheur : son institution financière. Déjà, Claudie Lavoie de Pohénégamook, qui est en train de magasiner à Témiscouata-sur-le-Lac le 10 novembre, se demande ce qui se passe. Elle choisit d’ignorer son téléphone. Quelques instants plus tard, second appel. «Ils laisseront un message», se dit-elle. À la troisième tentative, la Pohénégamookoise s’inquiète, elle répond. Sans qu’elle ne le sache, une course contre la montre commence.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/475942/fraude-histoire-dhorreur-pour-une-residente-de-pohenegamook

Les courses, la vitesse et l’adrénaline comme mode de vie

Des moments d’intensité à près de 400 km/h, la pédale au plancher et une tonne d’adrénaline…C’est dans l’univers déjanté des courses d’accélération extrêmes que les téléspectateurs de «La vitesse dans le sang» seront projetés au cours des prochaines semaines. Une nouvelle série documentaire qui met en vedette la famille Landry, dont le paternel, Nick, est originaire de Pohénégamook.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/475905/les-courses-la-vitesse-et-ladrenaline-comme-mode-de-vie

Alcool au volant: un crime lourd de conséquences pour trois victimes

Une douzaine de côtes fracturées, une hémorragie cérébrale, un traumatisme crânien ne sont que quelques-unes des blessures causées lors d’un violent accident de la route survenu le 21 mai 2022, en plein cœur du centre-ville de Rivière-du-Loup. La conductrice du véhicule fautif, Sylvie Lévesque de Saint-Pascal, a plaidé coupable à neuf accusations de conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool causant des lésions corporelles et conduite dangereuse, le 16 novembre.

https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/475931/alcool-au-volant-un-crime-lourd-de-consequences-pour-trois-victimes

Proche aidance : devenir les yeux de sa mère

Dans une pièce dessinée et conçue par son père, son amoureux et elle-même, Isabelle Rioux se dévoile, tasse à la main, visage mi-éclairé par une lampe de vitrail. Plus le temps avance et plus la luminosité extérieure s’assombrit, mais la pièce, elle, reste éclairée par l’amour qu’elle porte à sa mère qu’elle aide au quotidien.

https://www.infodimanche.com/actualites/societe/475842/proche-aidance-devenir-les-yeux-de-sa-mere

Un congédiement cause la controverse à Saint-Honoré-de-Témiscouata

Une employée de Saint-Honoré-de-Témiscouta soutient avoir appris son congédiement lors d’une séance extraordinaire du conseil municipal, la semaine dernière. Une situation qui a fait réagir les citoyens de la municipalité au cours de la dernière fin de semaine et que dénonce aujourd’hui la principale intéressée.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/476036/un-congediement-cause-la-controverse-a-saint-honore-de-temiscouata

Harold LeBel est reconnu coupable d'agression sexuelle

L'ancien député de Rimouski - Neigette, Harold LeBel, a été reconnu coupable de l'accusation d’agression sexuelle à laquelle il faisait face. Le jury a rendu son verdict à 15 h 40 ce 23 novembre.

https://www.infodimanche.com/actualites/justice-et-faits-divers/476225/harold-lebel-est-reconnu-coupable-dagression-sexuelle

Le voilier centenaire de Sylvain Dorey

Il y a un an, Sylvain Dorey profitait du temps doux de l’automne pour larguer les amarres et partir à l’est du fleuve Saint-Laurent sur Jonas, son petit voilier de bois. Un voyage qui a cimenté sa passion pour la navigation et qui l’a poussé à vouloir la partager. C’est donc sans surprise que le Louperivois d’adoption a de nouveau quitté la région cette année, mais pour le Guatemala où il retrouvera cette fois un navire en sérieux besoin d’amour, mais aussi les balbutiements d’un grand projet qu’il souhaite rassembleur.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/476283/le-voilier-centenaire-de-sylvain-dorey

L’École Saint-Modeste complètement transformée

L’école primaire de Saint-Modeste n’a plus rien à envier aux autres établissements scolaires de la région, même qu’elle fera sans doute l’envie de plusieurs communautés du territoire au cours des prochaines années. Complètement réaménagés, agrandis et rénovés, les nouveaux locaux ont été inaugurés le 28 novembre. Déjà, on estime qu’ils pourraient être cités en exemple, ici comme ailleurs.

https://www.infodimanche.com/actualites/actualite/476517/lecole-saint-modeste-completement-transformee