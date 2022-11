L’École Saint-Modeste complètement transformée 

L’école primaire de Saint-Modeste n’a plus rien à envier aux autres établissements scolaires de la région, même qu’elle fera sans doute l’envie de plusieurs communautés du territoire au cours des prochaines années. Complètement réaménagés, agrandis et rénovés, les nouveaux locaux ont été inaugurés le 28 novembre. Déjà, on estime qu’ils pourraient être cités en exemple, ici comme ailleurs.

Une cinquantaine de personnes, dont les membres de l’équipe-école, des élèves, des parents, ainsi que des représentants du conseil d’établissement et du Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska-Rivière-du-Loup, étaient présents pour cet événement spécial célébrant la réussite du projet lui-même, mais aussi les investissements auprès des jeunes du préscolaire et du primaire.

Au total, près de 14 M$ de dollars ont été octroyés par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) pour permettre l’exécution de ce chantier de grande envergure. Depuis la fin octobre, la communauté peut compter sur de nouvelles installations éducatives et sportives. La capacité d’accueil est aussi passé de 124 à 218 élèves, un bond important.

«Ça va changer la vie des élèves, des enseignants et des gens de la communauté», a souligné le directeur général du CSS, Antoine Déry. Il estime que les travaux effectués auront un effet bénéfique réel, aussi bien sur les apprentissages que sur le bien-être de ceux et celles qui fréquenteront l’établissement au quotidien.

«Les élèves peuvent maintenant compter sur des installations plus contemporaines, des espaces collaboratifs plus présents. Dans le préscolaire, il y a vraiment de la place pour la stimulation langagière, les activités psychomotrices», a-t-il donné en exemple.

«Pour les enseignants, ce sont des milieux de vie qui sont drôlement améliorés. La collaboration entre collègues sera aussi facilité et c’est une belle valeur ajoutée pour tout le monde.»

Des propos corroborés par le directeur de l’école, Steve Bélanger. Ce dernier s’est dit enthousiaste à l’idée de travailler dans des installations de cette qualité.

«La grandeur, l’espace, la luminosité, la technologie qui est de plus en plus présente… tout ça est très motivant pour nos élèves, mais aussi nos enseignants. C’est certain que c’est vraiment incroyable d’avoir la chance de travailler dans une école qui offre maintenant autant de possibilités», a-t-il partagé.

«C’est vraiment exceptionnel et je pense que tout le monde va en profiter.»

DES AJOUTS DE TAILLE

Important et ambitieux, le projet de l’École Saint-Modeste est le résultat d’un travail de plusieurs années, lequel a mis à contribution de nombreux partenaires, dont l’équipe-école, pour l’approbation des plans et devis.

Répondant aux nouvelles orientations du MEQ, les travaux ont permis un agrandissement de près de 1 760 mètres carrés où sont notamment logés un gymnase double muni d’une multitude d’équipements sportifs et technologiques – qui seront accessibles à la communauté –, de nouvelles classes adaptées pour les petits, d’un grand vestiaire, de locaux administratifs et de blocs sanitaires.

L’architecture de l’agrandissement a été pensée pour s’harmoniser avec le bâtiment existant, tout en s’intégrant dans son environnement. L’école bénéficie aussi maintenant d’une plus grande luminosité, grâce à ses grands espaces et sa fenestration. L’accent a également été mis sur la flexibilité des locaux, le confort des occupants et les concepts durables.

Du côté de l’école existante, plusieurs travaux y ont été effectués pour ajouter des classes, une salle multifonctionnelle, la bibliothèque et un local réaménagé pour le service de garde. Les classes précédentes ont aussi subi une cure de rajeunissement complète.

UN EXEMPLE À SUIVRE?

La réfection et l’agrandissement de l’École Saint-Modeste sont une belle victoire pour le Centre de services scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup qui travaille ce dossier depuis cinq ans. On estime d’ailleurs que le projet représente la vision contemporaine pour les écoles québécoises et qu’il pourra précéder d’autres réfections d’établissements dans le futur.

«On ne pourra pas construire de nouvelles écoles partout. On doit donc revamper nos écoles, leur donner une seconde vie et je trouve que c’est un bel exemple. On avait des réparations à faire ici et nous en avons profité pour ajouter ce projet, faire un jumelage intéressant. On n’a pas seulement ajouté un gymnaste et des classes de préscolaires, on a revampé les locaux. C’est une mise à jour complète», a souligné Antoine Déry.

«Quand je pense à la bibliothèque, au gymnase, à la technologie qu’on y retrouve, je pense qu’on se démarque et que notre école pourrait vraiment devenir un bel exemple à suivre», a ajouté le directeur Steve Bélanger à ce sujet.

Le chantier de l’École Saint-Modeste sera officiellement complété grâce à l’installation de toiles motorisées dans le gymnase, ainsi qu’à la finition du revêtement extérieur, au cours du prochain mois. Des modules de jeux seront quant à eux installés dans la cour extérieure au printemps.